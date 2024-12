Suomen miehet hakevat sunnuntaina viidettä salibandyn maailmanmestaruuttaan, kun Malmössä pelattavassa loppuottelussa vastaan asettuu kisaisäntä ja tuttu finaalivastustaja Ruotsi. Växjö Vipersiä edustavan Eemeli Akolan mailapussissa on tarvittaessa myös kolttosia vastustajien varalle.

Porilaisseura FBT Karhujen kasvattama Akola pelaa tätä nykyä Ruotsin Superliigassa ja alkuillan finaalivastustajista kaksi on erityisen tuttuja. Toisella puolella näet väijyvät seurajoukkueen pakkipari Niklas Ramirez ja viheliäisenä vastustajana tunnettu hyökkääjä Jesper Sankell.

– Koen, että se on (etu). On helpompi lähteä pelaamaan, kun tuntee heidät vastustajina ja ihmisinä myös paremmin. Kun dataa on vähän kertynyt, saatat tietää, mitä he aikovat tehdä eikä kaikki tule aivan uutena, Akola mietti MTV Urheilulle lauantai-iltana.

Ramirezin horjuttamiseen ei Suomen joukkueen parhaisiin ruotsin taitajiin lukeutuvan Akolan mukaan tosin juuri keinoja ole.

– Se on niin maltillinen kaveri. Sankellin kohdalla saattaa löytyä yksi tai kaksi kikkakolmosta. Katsotaan, tarviiko ottaa käyttöön.

Lauantain välierässä Latviaa vastaan Akola teki Suomen toisen maalin ja syötti Eemeli Salinin lavasta syntyneen viidennen täysosuman. Päätöspäivän finaalista puhuttaessa Akolan oli vaikea pidätellä innostustaan.

– Tosi siisti fiilis siitä, mitä on edessä. Toivon, että nautitaan ja annetaan pelin ja tunnelman viedä. Otetaan ajatukset pois, sydän tilalle ja mennään selkärangasta niin veikkaan, että olemme aika vahvoilla siinä.

Suomi otti maiden alkusarjan kohtaamisessa suvereenin esityksen päätteeksi 5–2-voiton.

Loppuottelu käynnistyy kello 16.50.

