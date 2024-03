Suomi hankkii valvontakoneita: "Sota muutti turvallisuustilannetta nopeasti"

Rajavartiolaitoksen monitoimilentokoneiden hankinta on edennyt neuvotteluihin kahden toimittajan kanssa, kertoo MVX-hankepäällikkö, majuri Kenneth Rosenqvist. Toimitussopimus on tarkoitus solmia kesällä, ja koneet on määrä saada käyttöön vuosien 2026‒2027 aikana.