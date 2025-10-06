Kaakkois-Suomen rajavartiosto on lyhyen ajan sisällä tutkinut kolme eri tapausta, joissa rajavyöhykkeellä on ollut kolme luvatonta liikkujaa Lappeenrannan Nuijamaalla ja Parikkalassa.
Yhdessä tapauksessa noin 30-vuotias laillisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen oli ajanut autolla rajavyöhykkeelle.
Mies pysäytettiin ja tutkinnassa selvisi, että miehen oli ollut tarkoitus ylittää raja Venäjälle. Ylitys estettiin ja miehelle määrättiin sakko luvattomasta liikkumisesta rajavyöhykkeellä.
Kahdessa muussa tapauksessa suomalaiset miehet menivät ilman lupaa rajavyöhykkeelle, koska heitä kiinnosti rajalle rakennettu uusi esteaita. Kumpikin mies sai sakon lievästä valtionrajarikoksesta.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa, etteivät valtion raja ja esteaita ole nähtävyyksiä.