Ihminen ylitti laittomasti itärajan Pohjois-Karjalassa – haki turvapaikkaa

LK Rajavartiolaitos
Epäilty otettiin kiinni rajan läheisyydessä Kiteen Välivaarassa. Kuvituskuva.Str / Lehtikuva
Julkaistu 09.09.2025 13:44

MTV UUTISET – STT

Yksi ulkomaalainen ihminen otettiin maanantai-iltana kiinni epäiltynä laittomasta valtakunnanrajan ylittämisestä Venäjältä Suomeen, kertoo Rajavartiolaitos.

Pohjois-Karjalan rajavartioston partiot ottivat epäillyn kiinni rajan läheisyydessä Kiteen Välivaarassa.

Kiinni otettu on hakenut Suomesta turvapaikkaa.

Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Tapahtuneen vuoksi Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.

Rajavartiolaitos kertoi viime viikolla tapauksesta, jossa yhden ihmisen kerrottiin ylittäneen valtakunnanrajan laittomasti Suomesta Venäjälle Imatran pohjoispuolella.

Lisää aiheesta:

