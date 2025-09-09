Ihminen ylitti laittomasti itärajan Pohjois-Karjalassa – haki turvapaikkaa

Yksi ulkomaalainen ihminen otettiin maanantai-iltana kiinni epäiltynä laittomasta valtakunnanrajan ylittämisestä Venäjältä Suomeen, kertoo Rajavartiolaitos.
Pohjois-Karjalan rajavartioston partiot ottivat epäillyn kiinni rajan läheisyydessä Kiteen Välivaarassa.
Kiinni otettu on hakenut Suomesta turvapaikkaa.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.
Tapahtuneen vuoksi Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.
Rajavartiolaitos kertoi viime viikolla tapauksesta, jossa yhden ihmisen kerrottiin ylittäneen valtakunnanrajan laittomasti Suomesta Venäjälle Imatran pohjoispuolella.