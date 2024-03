Lapin Lennoston komentaja näyttää, miten Hornet-lentäjä pukeutuu ilmataisteluun: "Voi tulla melko kuuma"

Lapin lennoston hävittäjälaivue 11:n komentaja, everstiluutnantti Lasse Rouhela heittoistuimen käyttöä tarvitaan ani harvoin, mutta mahdollisuus on silti otettava aina huomioon.

– Korkealla ilmanalassa voi olla kovia pakkaslukemia ja pakkasen purevuus on erittäin kova suuresta nopeudesta johtuen. Esimerkiksi jos pakkasta on 50 astetta ja nopeus 120 kilometriä tunnissa, on purevuus jo yli -85 astetta. Hyppyhetkellä nopeus voi olla jopa 800 kilometriä tunnissa, Rouhela havainnollistaa.