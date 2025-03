Yksi suomalaiskunta häikäisee – mikä on Suomen onnellisimman paikan salaisuus?

Millainen on Suomen onnellisin kunta, jossa valtaa käyttää vain kolme puoluetta, joista suurin on kristillisdemokraatit? Entä kunta, jossa väkimäärä ei nouse edes Suomen suurimmalla vauvarahalla?

MTV Uutiset vieraili Luodossa ja Lestijärvellä ihmettelemässä pienten kuntien erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia.

MTV Uutiset kertoo alue- ja kuntavaalien lähestyessä haasteista ja mahdollisuuksista, joita eri puolilla Suomea koetaan. Juttujen tekijät ovat perehtyneet itselleen tutun alueen tilanteeseen ja kertovat paikallisten kautta siitä, mikä jää muualta katsottuna usein piiloon. Katso Outi Airolan raportti läntisestä Suomesta yläpuolella olevalta videolta.

Luodossa, jota hallitsevat kristillisdemokraatit ja RKP, väkiluku kasvaa, työttömyyttä ei ole ja alle viisitoistavuotiaiden osuus on liki kolmannes.

Luodon kunta häikäisee suomalaisten kuntien joukossa monilla mittareilla. Hiukan alle kuuden tuhannen asukkaan kunta kasvaa tasaisesti, sieltä löytyvät kriteerien perusteella Suomen onnellisimmat ihmiset.

Kunnassa ei ole rikoksia eikä työttömyyttä – parin prosentin lukema merkitsee käytännössä täystyöllisyyttä.

Luodon kunta on lapsiperheiden suosiossa, silti avioeroja ei juuri kirjata. Väkimäärä Luodossa kasvaa tasaisesti, josta liki neljäkymmentä vuotta kuntaa johtanut Gun Kaptens on iloinen.

– Meillä väkimäärä kasvaa keskimäärin 80 henkilöllä per vuosi, joten kymmenessä vuodessa kasvua on tullut 800 henkilöä, Kaptens sanoo.

Samaan aikaan kun muu Suomi kipuilee terveydenhuollon säästöjen ja karsintalistojen kanssa, Luodossa ei ole ongelmia.

Politiikan saralla Luoto on poikkeuksellinen. Siellä valtaa käyttää kolme puoluetta, joista selkeästi suurin on kristillisdemokraatit, kakkosena tulee RKP ja kolmosena sosiaalidemokraatit.

Muut puolueet loistavat poissaolollaan. Kolme valtaapitävää puoluetta ovat samanhenkisiä: ne suosivat yhteisöllisyyttä, lapsiperheiden palveluja ja perheyrittämistä.

– Koska meillä väestörakenne on sellainen, että kolmekymmentä prosenttia väestöstä on alle viisitoistavuotiaita, jotka eivät vielä maksa veroja, on kunta hyvin riippuvainen valtionosuuksista. Meillä on hyvin suuri osa toiminnoista kouluissa ja päiväkodeissa, kunnanjohtaja Gun Kaptens sanoo.

Lapsiperheellisille Luoto tarjoaa mahdollisuuden asua meren äärellä ja hyvät vapaa-ajan palvelut.



Avainsanana kunnassa tuntuu olevan yhteisöllisyys.

Nuoret lähtevät Luodostakin kokeilemaan siipiään etelän suuriin kasvukeskuksiin, mutta yllättävän moni palaa takaisin.

