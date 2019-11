Suomesta Irakiin palautettu mies kuoli pian palautuksensa jälkeen – irakilaislähtöinen kansanedustaja Hussein al-Taee: "Koen suurta sympatiaa ja empatiaa isänsä menettänyttä perhettä kohtaan"

Hussein al-Taee on irakilaislähtöinen shiiamuslimi. Irakissa surmattu mies oli irakilainen sunnimuslimi. Juontaja Jaakko Loikkanen kysyi al-Taeelta, vaikuttaako tämä siihen, miten hän arvioi tapausta.

– Minusta, suomalaisena kansanedustajana, ihminen on kuollut Irakissa, vaikka on ollut näyttöä siitä, että hän on hengenvaarassa. Olemme hänet silti sinne palauttaneet, al-Taee pohtii.