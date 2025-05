Suomessakin nähty purjealus törmäsi kohtalokkaasti siltaan New Yorkissa

Yhdysvalloissa kaksi ihmistä on kuollut ja parikymmentä loukkaantunut kun Meksikon laivaston harjoitusalus törmäsi Brooklynin siltaan New Yorkissa, kertoo New Yorkin kaupungin pormestari Eric Adams viestipalvelu X:ssä.

Uhrimäärä voi vielä nousta, sillä loukkaantuneista kaksi on kriittisessä tilassa. Aluksessa oli 277 ihmistä.

Purjelaiva Cuauhtemocin kaikki kolme mastoa osuivat törmäyksessä siltaan ja katkesivat, mutta alustavien arvioiden mukaan silta ei vaurioitunut.

New Yorkin poliisin mukaan alus olisi menettänyt yllättäen ohjattavuutensa, minkä jälkeen se ajautui päin sillan tukipilaria.

"Aluksella vaikutti olevan paniikki"

Paikalla ollut silminnäkijä Nick Corso, 23, kertoi, että aluksella näytti syntyneen paniikki.

– Kuului paljon huutoa, osa merimiehistä roikkui mastoissa. Näytti siltä, että laivassa vallitsi paniikki, hän kertasi.

Meksikon laivaston mukaan kenenkään ei tiedetä pudonneen laivasta veteen, joten etsintöjä ei käynnistetty. Silta, joka johtaa Brooklynistä Manhattanille, suljettiin turman vuoksi noin 40 minuutin ajaksi.

New Yorkin poliisin tietojen mukaan Cuauhtemoc valmistui telakalta vuonna 1982. Sen mastokorkeus on yli 48 metriä. Alus oli lähdössä Islantiin kun turma tapahtui.

Meksikon suurlähetystön Facebook-sivun mukaan alus oli saapunut New Yorkiin neljä päivää sitten.

Yle kertoo, että Cuauhtemoc on vieraillut Suomessa vuonna 2013 Tall Ships Races -purjelaivatapahtumassa.