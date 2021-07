Yli 25 000 ihmistä saanut diagnoosin pitkittyneestä koronataudista Ruotsissa – lääkärit erimielisiä tapauksista

Diagnoosin saaneiden määrä on kasvanut Ruotsissa merkittävästi viime kuukausina. Arvioiden mukaan perusterveydenhuollossa oli tämän vuoden huhtikuuhun mennessä todettu 11 000 tapausta, ja nyt niitä on yli 25 000.

Vastaanottoja pitkittyneestä koronasta kärsiville

Koska pitkittyneen koronan tapauksia on niin runsaasti, monet alueet ovat avanneet juuri kyseisestä oirekuvasta kärsiville omia vastaanottoja.

Esimerkiksi pelkästään Tukholman lähellä sijaitsevassa Danderydin kunnassa pitkittyneestä koronasta on kirjoitettu 500 lähetettä.

– Nämä ovat ihmisiä, joilla on elämä täysin kesken ja joilla on vaikeuksia pärjätä työelämässä ja sosiaalisesti pitkittyneen koronan takia. Siksi heidät on mielestäni ehdottomasti priorisoitava. Näillä lähetemäärillä tämä tulee vaatimaan paljon resursseja, kommentoi professori ja kuntoutuslääketieteen ylilääkäri Kristian Borg Danderydin sairaalasta.