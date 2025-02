Suomessa tehtiin täysin poikkeuksellinen veto – 12 vuotta sitten rallin MM-sarjassa nähtiin jotain vieläkin hurjempaa

Suomessa ajetaan elokuussa rallin MM-sarjan pisin Power Stage yli kymmeneen vuoteen.

Suomen MM-ralli tiedotti ensi kesän kilpailureitistä eilen keskiviikkona. Suurin huomio kohdistui rallin päätöspäivään sunnuntaihin, joka muodostuu kokonaisuudessaan legendaarisen, tällä kertaa 23,98 kilometrin mittaisena ajettavan Ouninpohjan erikoiskokeen ympärille.

Kyseinen pätkä ajetaan läpi kahteen kertaan, toisella kertaa lisäpisteitä tarjoavana Power Stagena. Myös kisan palkintojuhlallisuudet järjestetään maineikkaissa Kakariston maisemissa.

– Kyllä se on tosi vaikea pätkä. Vaikka siinä pääsee flow’hun – ja pitää päästä, että on nopea – siinä pitää keskittyä ihan älyttömästi. Siitä ei kerkeä oikein edes nauttia, se on sen verran hankala pätkä ja tekninen koko ajan, viime vuonna Ouninpohjaan kaksi pohja-aikaa kellottanut Kalle Rovanperä sanoi keskiviikon reittijulkistuksessa.

– Se on yksi (kauden) haastavimmista (pätkistä) ihan varmasti. Vaikka se on hyvä ja hieno Suomi-tie, se, että se on tosi tekninen, tekee sen, että se on aika hankala. En tiedä, onko se itselle henkilökohtainen kaikkien aikojen suosikki, mutta varmasti kauden hienoimpia ja vaikeimpia pätkiä.

Power Stage on ajettu rallin MM-sarjassa kaudesta 2011 lähtien, ja viimeksi se on ollut tätä pidempi kauden 2013 toiseksi viimeisessä osakilpailussa Espanjassa – tosin tuolloin Power Stagena ajettiin jo lauantain toiseksi viimeinen pätkä. Mittaa kyseisellä erikoiskokeella oli 26,48 kilometriä.

Kauden 2013 jälkeen lähimmäs tulevan Ouninpohjan pituutta päästiin helmikuussa 2021 Rovaniemellä, Ruotsin MM-rallin tilalle kalenteriin nostetussa kisassa, jossa Aittajärven Power Stagella oli mittaa 22,47 kilometriä.

Kahtena ensimmäisenä vuotenaan Power Staget olivat pituudeltaan hyvin lyhyitä, keskimäärin vain reilun neljän ja viiden kilometrin luokkaa. Kaudella 2013 mentiin sitten toiseen ääripäähän, ja keskipituus nousi ainoan kerran yli 20 kilometriin.

Hurjin lisäpistekoettelemus nähtiin vuonna 2013 Portugalissa, kun Power Stagella oli mittaa ällistyttävät 52,3 kilometriä.

Näin pitkät erikoiskokeet ovat ylipäätään olleet rallin MM-sarjassa viimeisten 15 vuoden aikana harvassa.

Viimeksi yli 50 kilometrin mittainen pätkä on ajettu vuonna 2018, ja vuonna 2016 Meksikossa mentiin kerralla ihan reilusti sen ylikin: kahdesta ek:sta muodostuneen päätöspäivän ensimmäisellä pätkällä oli mittaa tasan 80 kilometriä. Kyseessä oli MM-sarjan pisin erikoiskoe sitten vuoden 1986, ja pohjat tehnyt Sébastien Ogier pisteli sen läpi reilussa 48 minuutissa.

Kaikista vuosien saatossa MM-rallireitteihin suunnitelluista 181 Power Stagesta tuleva Ouninpohja on yhdeksänneksi pisin.

Power Stage -erikoiskokeiden keskipituudet vuosina 2011–2025:

vuosi: kilometriä: 2011 4,36 2012 5,46 2013 21,14 2014 14,9 2015 12,55 2016 11,19 2017 12,95 2018 11,18 2019 11,18 2020 13,36 2021 11,95 2022 13,31 2023 10,53 2024 11,18 2025* 13,66

* Laskettu niiden kuuden kisan osalta, joiden reitti on jo julkaistu.

Edellä mainittu neljän vuoden takainen Rovaniemen Arctic-ralli on toistaiseksi viimeisin kerta, kun MM-osakilpailun viimeinen päivä on koostunut yhdestä ja samasta kahteen kertaan ajettavasta pätkästä.

Keskustelupalstoilla päätös tulevan Suomen MM-rallin sunnuntaipäivän pyhittämisestä pelkästään Ouninpohjalle on otettu vastaan ristiriitaisin ajatuksin.

Tällä kaudella jaetaan taas Power Stagen lisäksi pisteitä koko päätöspäivän yhteisajoista, ja Suomessa ne menevät siis jakoon sunnuntain kahdesta Ounin-vedosta muodostuvien 47,96 ek-kilometrin perusteella.

Joidenkin mielestä tämä on liian vähän.

Kuitenkin kaudesta 2017 lähtien, kun MM-rallit on pääosin ajettu torstaista tai perjantaista sunnuntaihin, päätöspäivän pituus on ollut keskimäärin vain vähän tätä pidempi, 54,48 kilometriä.

Lyhimmillään (31,18 km) sunnuntaipäivä oli Uudessa-Seelannissa 2022, kun Rovanperä varmisti ensimmäisen MM-tittelinsä, ja pisimmillään (88,74) Turkissa 2020, kun ohjelmassa oli muun muassa kahteen kertaan ajettu 38,15 kilometrin mittainen pätkä.

Tämän kauden kuudesta jo tiedossa olevasta MM-rallireitistä Jyväskylän sunnuntai on lyhin, mutta eroa esimerkiksi Monte Carlo -rallin päätöspäivään on vain 2,94 kilometriä.

Haastetta kahden Ouninpohjan sunnuntaipäivässä kuitenkin takuuvarmasti riittää.

– Se on kuljettajille äärimmäinen psyyketesti siihen yhteen pätkään ladata. Lähes kaikki osaavat sen todella hyvin, ja se pitää ajaa F1-mäisesti aika-ajokierroksena kahteen kertaan. Siellä ei ole pienintäkään varaa minkäänlaiseen virheeseen missään kohdassa, kun ei ole aikaisemminkaan ollut, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoi.

MM-rallien sunnutaipäivien keskipituudet vuosina 2017–2025:

vuosi: kilometriä: 2017 54,90 2018 55,01 2019 51,77 2020 56,01 2021 49,02 2022 54,48 2023 61,08 2024 54,80 2025* 60,98

* Laskettu niiden kuuden kisan osalta, joiden reitti on jo julkaistu.