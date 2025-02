Tässä on Suomen MM-rallin reitti – päätöspäivänä luvassa huima haaste

Heinä-elokuun vaihteessa ajettavan Suomen MM-rallin reitti on julkaistu.

Kauden yhdeksäs osakilpailu käynnistyy tuttuun tapaan torstai-iltana ajettavalla Harjun yleisöerikoiskokeella.

Perjantai on viime vuoden kaltainen. Ohjelmassa ovat Laukaan, Saarikkaan, Myhinpään ja Ruuhimäen erikoiskokeet. Ruuhimäki toimii jo torstaiaamuna testierikoiskokeena, ja viime vuonna uutena mukaan tullut Saarikas ajetaan tällä kertaa päinvastaiseen suuntaan.

– Tällä muutoksella on saatu hyviä uusia parkkipaikkoja yleisölle, lisää katselualueita ja helpommin lähestyttävä erikoiskoe. Samalla uskomme, että myös kuljettajat tykkäävät erikoiskokeesta tähän suuntaan, kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen kertoo tiedotteessa.

Perjantain kahden lenkin välissä on päivähuolto Jyväskylässä. Päivä päättyy toiseen kertaan ajettavaan Harjuun.

Lauantai on ek-kilomtreillä (142,14) mitattuna rallin pisin päivä. Ohjelmassa on Parkkolan, Västilän, Päijälän ja Leustun erikoiskokeet.

– Meillä oli tarkoitus, että tehdään vain pieniä muutoksia viimevuotiseen, mutta kun lyötiin kartta pöytään, niin puolethan siitä muuttui, reitistä vastaava apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen sanoo.

Päivän avaavasta Parkkolasta Nuutinen nostaa erityisesti esiin Mäkelän kylätien osuuden.

– Se on minun ja monen muun mielestä yksi Keski-Suomen hienoimpia ralliteitä.

Västilä ja Päijälä ovat vanhoja tuttuja, mutta Leustuun on lisätty uutta osuutta, jota ei ole ajettu vuodesta 1997 lähtien kertaakaan.

Myös lauantain päivähuolto on tuttuun tapaan Jyväskylän Paviljongissa.

Rallin päätöspäivä on pyhitetty täysin yhdelle maailman maineikkaimmista erikoiskokeista – siis Ouninpohjalle, joka ajetaan sunnuntaina kahteen kertaan 23,98 kilometrin mittaisena.

Sunnuntain lisäpisteet ovat siis melkoisen haasteen takana.

Myös kisan palkintojenjako tapahtuu sunnuntaina Ouninpohjan yhteydessä Kakaristossa.

– Meillä pohdittiin, että millaisella ratkaisulla saataisiin tämä legendaarinen erikoiskoe tarjolle rallifaneille mahdollisimman hyvin, ja uskomme, että tämä on se tapa. Erikoiskokeen varteen kyllä väkeä mahtuu, kun on aikaa sinne siirtyä kaikessa rauhassa ja hakea paikkansa. Sitten voikin pysytellä siellä koko päivän. Palveluiden tarjoaminen on näin myös kaikin puolin helpompaa, Tarkiainen sanoo.

Suomen MM-rallin ohjelma 2025: