NHL-sopimuksen tehnyt venäläisvahti lähetettin Jäämerelle – Neuvostoliiton pelaajalegendalta outo vertaus Suomen kiekkotähtiin: "Ennen kuin he lähtevät ulkomaille..."

Päättyneellä kaudella KHL-mestaruuden voittaneen Ivan Fedotovin sijainnista on tällä hetkellä tarjolla ristiriitaista tietoa. Tiettävästi hänet on kuitenkin viety jäämerelle suorittamaan asepalvelustaan Venäjän armeijan leivissä. Fedotov pidätettiin viime perjantaina venäläislähteiden mukaan asepalveluksen pakoilun vuoksi.

Fetisov siirtyi itse NHL:ään vuonna 1989

Fetisov oli ensimmäisiä NHL:ään siirtyneitä neuvostoliittolaisia pelaajia. New Jersey Devilsiin kaudeksi 1989–90 siirtynyt Fetisov taisteli kotimaansa viranomaisten kanssa pitkään peliluvasta Pohjois-Amerikassa. Lupa heltisi lopulta. Neuvostoarmeijassa majurina toiminut Fetisov jäi armeijasta eläkkeelle, ja siirtyi NHL:ään 31-vuotiaana. Hän voitti myöhemmin kaksi Stanley Cupia Detroit Red Wingsissä.

Outoja kommentteja Suomen asevelvollisuuslaista

– Ymmärrän, että Ivanin on palveltava armeijassa, eikä hän voi pelata NHL:ssä vielä. En tiedä miten se vaikuttaa suhteisiin Pohjois-Amerikan kiekkoliigaan, Fetisov sanoo.

– Esimerkiksi suomalaispelaajilla on perustuslailliset kutsuntavelvollisuudet. Ennen kuin he lähtevät ulkomaille, on heidän suoritettava asevelvollisuutensa, Fetisov väitti.