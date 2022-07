Venäläislegendaa järkyttää, mitä Ivan Fedotoville tehtiin – "Minun ei olisi pitänyt kertoa tätä kenellekään"

Olympiahopeamitalisti Fedotov on viety useiden venäläisten mediatietojen mukaan Severodvinskiin , jossa sijaitsee Venäjän laivaston harjoituskeskus. Fontankan mukaan Fedotov tulee olemaan Severodvinskissä syyskuuhun saakka, minkä jälkeen päätetään, minne hän menee jatkopalvelukseen.

"Voi luoja, mitä he tekivät hänelle"

Tatjana Tarasova, eniten maailmanmestareita ja olympiavoittajia taitoluisteluhistoriassa koutsannut valmentaja, kuuluisan jääkiekkovalmentaja Anatoli Tarasovin tytär, sanoo Fedotovin tilannetta uutistoimisto RIA Novostille kommentoidessaan, että "tämä on pelottavaa".

– Siellä on sukellusveneitä. Merivoimissa on täytynyt aina palvella vuosi kauemmin. Voi luoja, mitä he tekivät hänelle, Tarasova sanoi.