Syntyvyydestä luvassa entistä karumpia lukuja – pääministeri Rinne haastattelutunnilla: "Me ei selvitä tästä kehityksestä ilman työperäistä maahanmuuttoa"

Vuonna 2018 väestömäärään suhteutettua syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli 1,41 vauvaa yhtä synnytysikäistä naista kohti, kun edeltävänä vuonna luku oli 1,49 ja vuosikymmenen vaihteessa 1,87. Syntyvyys on laskenut koko 2010-luvun ajan ja lasku on jyrkentynyt vuoden 2015 jälkeen.

– Kyllä se tosiasia on, että vanhemmuus on syönyt naisten eläkkeiden tasoa merkittävästi. Naisten työurat ja palkkakehitys on keskeiset asiat, joihin pitää pystyä muuttumaan, jotta ne, joilla on mahdollisuus ja halu hankkia lapsia, pystyvät sen tekemään. Nämä ovat isoja asioita.