Suomessa koronavuosi poikkesi monista muista maista: Nyt tulee vauvoja

Ensimmäiset koronapandemian aikana alkunsa saaneet vauvat syntyivät loppuvuodesta. Lukumääristä ei ehkä voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä, mutta kiinnostavia muutokset ovat silti. Suomessa syntyi joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 7 645 lasta, mikä on 159 lasta enemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Kuka kelpaa työelämään? Raskaussyrjintä on merkittävä ongelmaa edelleen Suomessa.

Tärkeimpiä syntyvyyttä laskevia tekijöitä pandemia-ajassa ovat työttömyys ja taloudellinen epävarmuus. Lisäksi sulkutila vaikeuttaa parinmuodostusta, hedelmöityshoitoja, adoptioprosesseja ja sijaissynnytyksiä. Italiassa syntyvyyden rajuun laskuun on liitetty myös avioitumisen lasku: maassa solmittiin viime vuonna 48 prosenttia vähemmän avioliittoja kuin edellisvuonna. On vaikea mennä edes naimisiin, jos on ulkonaliikkumiskielto.