Syntyvyyden uusi romahdus järkytti asiantuntijat – alamäki jatkuu, ellei lapsiperheiden toiveita oteta vakavasti: "Lapsettomiin ei pidä yrittää vaikuttaa"

Syntyvyyden laskulla tarkoitetaan yleensä kokonaishedelmällisyyden laskua. Suomessa kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,32 lasta naista kohden, mikä on tilastohistorian matalin luku.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gisslerin mukaan se on myös Pohjoismaiden alhaisin luku.

Maallikon korvaan syntyvyydessä tapahtunut muutos kuulostaakin hurjalta, mutta sitä se on myös tilannetta tiiviisti koko 2000-luvun seuranneen Väestöliiton näkemyksen mukaan.

Väestöntutkimuslaitoksen tutkija Tiia Sorsan mukaan ennätysalhainen kokonaishedelmällisyysluku on sekä inhimillisesti että yhteiskuntarakenteen säilymisen kannalta hyvin haastava, mutta myös yllättävä.

– Vaikka syntyvyys on laskenut ja oli odotettavissa, että se viime vuoden puolella laskisi ennätysalhaiselle tasolle, se kuitenkin pysäytti, Sorsa sanoo.

Synkkä kehitys voi jatkua myös tänä vuonna

Alhaisella syntyvyydellä on Sorsan mukaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja myös siksi syntyvyyden laskusuhdanteesta tulisi Sorsan mukaan olla huolissaan.

– Eli jos syntyvyys on niin alhainen kuin se on, se tarkoittaa sitä, että taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on koetuksella, Sorsa pohtii.