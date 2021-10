Maailmalla jyllännyt Delta plus -koronamuunnos nyt Suomessakin – näin THL:n Nohynek arvioi sen aiheuttamaa uhkaa: "Virus tarttuu 10–15 prosenttia herkemmin"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Kyseessä on deltan lapsenlapsi, joka tarkoittaa, että piikkiproteiinissa on tapahtunut joitakin pieniä muutoksia, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tämänhetkisen tiedon valossa kyseinen virus on tarttuvampi kuin deltavariantti.

Vaarantuuko rokotesuoja?

– Ainakaan toistaiseksi ei ole tietoa, että Delta plus pystyisi väistämään nykyisten rokotteiden suojan.

Uuden muunnoksen seuranta-aika on kuitenkin ollut vielä niin lyhyt, että varmaa tietoa ei ole.

– Ainahan se kysymys on, että koska tulee sellainen virusmuunnos, joka pystyy väistämään rokotteen suojan.

Nohynek kertoo yllä olevalla videolla, miten Suomi on varautunut mahdolliseen rokotesuojan vaarantumiseen.

Delta plus maailmalla

Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt Delta plus -koronamuunnoksen tarkkailtavien virusmuunnosten listalle.