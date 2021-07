Deltavariantti valtaa alaa Suomessa, tuleeko koronan neljäs aalto? – "Jonkinlaista nousua tulemme varmasti näkemään"

Esimerkiksi Venäjällä delta on jo hallitseva variantti. Suomessa deltatapauksia on todettu 338.

– Alfavarianttia löytyy tällä hetkellä noin 60 prosenttia kaikista sekvensoiduista tapauksista. Deltavariantin osuus on kasvussa, se on tällä hetkellä noin 30 prosenttia. Erityisesti rajaseurannassa positiiviseksi todetuista sitä on havaittu nyt jo jonkun aikaa, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.