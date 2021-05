Suomessa asuva Olga lähettää kotimaansa poliittisille vangeille kirjeitä: "Valko-Venäjä on kuin suuri keskitysleiri"

Propagandaa esiintyy Valko-Venäjällä laajasti ja sen vastainen toiminta on maassa laitonta. Valko-Venäjällä on kaksi virallista kieltä, valkovenäjä sekä venäjä. Valkovenäjän kielestä on kuitenkin tullut Olgan mukaan protestikieli, joten sitä ei juurikaan enää kadulla kuule.

"Elämä Valko-Venäjällä on kuin vankilassa"

Kirjeitä Olga on lähettänyt monenlaisille ihmisille; lääkäreille, jalkapallovalmentajalle, opiskelijoille ja huippu-urheilijalle. He ovat saaneet syytteet mielenosoituksiin osallistumisesta tai niiden järjestämisestä. Säännöllistä kirjeenvaihtoa Olga käy 14 henkilön kanssa.

– Elämä Valko-Venäjällä on kuin eläminen vankilassa. Olen kysynyt vankilaista poispäässeiltä, onko nyt parempi. He vastaavat, että on ihan sama, onko vankilassa vai kotona, koska poliisi on kimpussa jatkuvasti. Valko-Venäjällä ei ole turvallista missään, koko maa on ikään kuin suuri keskitysleiri.