Pysäyttävä video julki Valko-Venäjältä – vaalitarkkailija kertoo MTV Uutisille, että ihmisiä piestään henkihieveriin keskellä Eurooppaa: "Silmitöntä väkivaltaa"

Vilpillisten presidentinvaalien jälkeen alkaneet mielenosoitukset jatkuvat Valko-Venäjällä edelleen. Virallisten tilastojen mukaan mielenosoituksissa on pidätetty useita satoja protestoijia, joista osa on loukkaantunut ja ainakin yksi kuollut. Minskissä riippumattomana vaalitarkkailijana toimineen Aliaksei Jalashevichin mukaan todellisuudessa pidätettyjä ja kuolleita on paljon enemmän kuin mitä lännessä tiedetään.

9. elokuuta lähtien koko maata ovat ravistelleet mellakkapoliisien ja rauhanomaisten siviilien yhteenotot.

– Tällä hetkellä useita satoja mielenosoittajia on loukkaantunut ja Minskin sairaalat ovat täynnä. Pidätettyjä on yli 5 000. Mellakkapoliisit harjoittavat raakaa, silmitöntä väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, mikä on aivan käsittämätöntä, Jalashevich sanoo.

Myös valkovenäläinen kirjallisuuden nobelisti Svetlana Aleksijevitsh ilmaisi olevansa järkyttynyt mellakkapoliisin "epäinhimillisistä, satanistisista" toimista. Hänen mielestään vastaavia toimia ei olisi aiemmin pystytty edes kuvittelemaan.

Siitä huolimatta, että internet on ollut poikki koko maassa jo useita päiviä, valkovenäläiset ovat löytäneet keinoja saada edes hetkeksi nettiyhteyttä kertoakseen koko maailmalle, mitä siellä todella tapahtuu. Netissä leviävillä videoilla näkyy, kuinka eri puolilla Valko-Venäjää raskaasti aseistautuneet mellakkapoliisit hakkaavat kansalaisia, joiden joukossa on myös naisia ja lapsia.

Toivo paremmasta elää

"Me uskomme! Me pystymme! Me voitamme!" Näin kuuluu opposition presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan kannattajien iskulause. Sitä Jalashevich ystävineen ovat joutuneet toistelemaan itselleen viime aikoina tasaisin väliajoin pelätessään henkensä puolesta. Mielenosoittajien kimppuun käydään jatkuvasti, ja niin ampumista kuin räjähdyksiäkin kuuluu kaduilta.

Eilen etenkin naiset erottuivat osoittaessaan valkoisissa mekoissa ja kukkaseppeleet päässä mieltään rauhanomaisissa jonoissa ympäri Minskiä.

Luovuttaa ei saa, ei nyt, kun 26 vuotta maata itsevaltiaana hallinnut Aleksandr Lukashenko on niin lähellä murtumispistettä, uskoo oppositio.