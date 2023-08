Yli vuosikymmenen odotus on ohi: Suomalaiskaksikko tarttuu tänään kovaan haasteeseen

Kaksi suomalaista on viimeksi pelannut tenniksen arvoturnauksen kaksinpelin pääsarjassa vuonna 2007 Ranskan avoimissa, missä Jarkko Nieminen eteni kolmannelle kierrokselle ja Emma Laine menetti eräjohdon avausottelussaan.

Virtanen, 22, pelaa ensi kertaa näin pitkällä. Hänellä on kuitenkin aito mahdollisuus yllättää, kun vastaan asettuu 30:nneksi sijoitettu Argentiinan Tomas Etcheverry .

Vaikka Virtanen on altavastaaja, alusta suosii häntä: Etcheverryn mairittelevat tulokset ovat hitaalta massalta, ja New Yorkissa pelataan kovalla kentällä.

Rublev on vakiinnuttanut paikkansa puolivälierätason pelaajana, kun taas Ruusuvuorelle jokainen voitto arvoturnauksessa on kullankallis.

24-vuotiaan suomalaisen pelikunto on myös kysymysmerkki, koska hän vetäytyi viimeisestä turnauksesta ennen Yhdysvaltojen avoimia. Toisaalta kyseinen kaksikko kohtasi elokuussa, ja Ruusuvuori voitti kovatempoisen läiskintäjuhlan.

Ruusuvuori on usein vaikeuksissa, jos vastustaja asettuu puolustuskannalle. Suomalaiselle olisikin toivottavaa, että Rublev pelaa tavoilleen uskollisena.

Isä-Heliövaara palaa parrasvaloihin

– Viimeiset pari kisaa eivät menneet niin kuin piti, mutta valmistautuminen on taas New Yorkissa mennyt hyvin, Heliövaara sanoo STT:lle.

Australialainen Peers on tuttu suomalaisille, sillä hän nosti Kontisen kanssa Australian avointen mestaruuspokaalia talvella 2017.

– Kokeneita vastustajia eikä päästä helpolla. Heillä on selvä tapa, miten pelaavat.

Vaikka suomalais-brittiläinen pari on sijoitettu 13:nneksi, heillä on puolustettavanaan puolivälieräpaikka New Yorkissa.