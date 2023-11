Emil Ruusuvuoren yllä piinallinen mysteeri

Kilpailun hallitseva mestari Kanada olisi joka tapauksessa kinkkinen vastus, mutta suomalaisten valmistautumisessa jännitys on kääntynyt sisäänpäin: ykköspelaaja Emil Ruusuvuoren pelikunto on mysteeri.

Olkapäävamma pakotti Ruusuvuoren luovuttamaan ATP-kotiturnauksessa Helsingissä puolisentoista viikkoa sitten. Hän kertoi STT:lle maanantaina, ettei koskenut mailaan melkein viikkoon.

– Tulin viikko sitten fysiikkavalmentajan hoidettavaksi, mikä oli suunnitelma myös alun perin. Käsi on ollut prioriteetti, mutta samalla on kehitetty muutakin.

Ruusuvuori on sairastellut tänä vuonna paljon, ja hänen on ollut vaikeaa löytää tasapainoa tenniksen ja levon välille, mikä viimeisimpänä on ärsyttänyt lyöntikättä. Malagassa harjoittelu on sujunut ilman tukihihaa.

Turnaussääntöjen mukaan pelaava kokoonpano on nimettävä viimeistään tuntia ennen kamppailun alkua. Näin kuntoutusaikaa on periaatteessa aikaa tiistai-iltapäivään asti.

Suomalainen paljasti sen verran virettään, että harjoitteli maanantaiaamuna "pari tuntia". Muu jää arvailtavaksi.

– Kaiken aion tehdä sen vuoksi, että pystyisin huomenna pelaamaan. Homman tekee mielenkiintoiseksi se, ettemme mekään tiedä vastustajasta.

Suomi–Kanada-puolivälierä alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Espanjaan ei mennä nousuvireessä

Suomi teki tennishistoriaa jo helmikuussa, kun paikka 16 parhaan joukkoon varmistui. Karsinta-, lohko- ja pudotuspelivaihetta yhdistävät halli ja alusta, jotka ovat suomalaisten mieleen.

– Suhteellisen samat olosuhteet kuin Splitissä ja Espoon Davis Cupissa. Matalapomppuinen ja nopea kenttä sopii mielle. Areena on lisäksi esteettisesti tosi hieno, ja vesi kielellä odotetaan jo, nelinpelitähti Harri Heliövaara kuvaili Malagan peliympäristöä.

Kun Ruusuvuori lähti fysiikkakuurille ja Patrik Niklas-Salminen Ruotsin-turnaukseen, muu joukkue jäi kotimaahan harjoittelemaan kapteeni Jarkko Niemisen kanssa.

Niemisen kapteeniaikana miehet ovat alati ylisuoriutuneet. Heliövaaran mielestä joukkueen yhteishenki on ainutlaatuinen.

– Jokainen kunnioittaa toista, ja jokaisella oma rooli myös valmennus mukaan lukien. Meillä on turvallinen ja tuttu ympäristö, missä saa olla oma itsensä.

Ruusuvuori, Heliövaara ja Otto Virtanen ovat muodostaneet Davis Cupissa Suomen tehokolmikon, joka taisteli Kroatian Splitissä paikan puolivälieriin. Kukaan heistä ei mene Espanjaan nousuvireessä.

– Kaikki tavoittelivat varmasti enemmän kuin tulosmielessä on tullut. Ennenkään ei ole vaadittu, että saavuttaisi voittoputkessa. Kun on ollut perusterve joukkue, on suoriuduttu joka tapauksessa hyvin, Nieminen muistutti.

Davis Cup -kapteenin yksi tärkeimmistä tehtävistä on valita, ketkä menevät kentälle. Nieminen ei aseta Ruusuvuorelle rajoja, jos tämän keho ei niin tee.

– Pelataan niin kovia otteluita, että jos on pelillisiä rajoitteita, niin ei ole helppoa suoriutua. Emil on näyttänyt, että pystyy ohuellakin valmistautumisella pelaamaan ilmiömäistä tennistä.

"Huikea syöttö ja kämmen"

Tiistain puolivälieräottelu etenee siten, että ensin kohtaavat maiden ykköspelaajat, sitten kakkospelaajat ja nelinpeliparit. Kahdella voitolla etenee neljän joukkoon.

Mikäli terveystilanne sen suo, Ruusuvuori (ATP-69) haastaa Felix Auger-Aliassimen (ATP-29). 23-vuotias kanadalainen on noussut kaksinpelilistalla parhaimmillaan kuudenneksi ja voittanut viisi ATP-turnausta hallissa.

Auger-Aliassimen ei pitäisi silti olla mahdottomuus, sillä viime vuoden Australian avointen avauskierroksella Ruusuvuori taipui erin 2–3.

– Felix on todella vaarallinen. Todella fyysinen kaveri, jolla on huikea syöttö ja kämmen. Alkuvuodesta oli vaivoja eikä peli kulkenut, mutta nyt otti tittelin Baselissa, Ruusuvuori taustoitti.

Kanadan kakkostykki Denis Shapovalov on sivussa, joten nykymaailmanlistalla Suomella on etu kakkospelaajissa. Vaikka Otto Virtanen (ATP-171) on pudonnut paljon, hän on silti reilusti korkeammalla kuin Kanadan syöttökone Milos Raonic (ATP-318).

Entinen listakolmonen on maansa historian parhaita Davis Cup -pelaajia, joten 32-vuotias konkari saanee vastuun yli nuorten Gabriel Diallon ja Alexis Galarneaun.

Kanadan nelinpelin selkäranka on Vasek Pospisil, 33, joka on osallistunut useampaan maajoukkuetapahtumaan kuin muu joukkue yhteensä. Hänenkään listasijoituksensa – 570 nelinpelissä – ei mairittele, mutta esimerkiksi viime vuonna Kanadan kultaryhmä voitti Pospisilin johdolla tarvittavat nelinpelit.