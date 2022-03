Suomen ulosottoviranomainen selvittää, onnistuiko se saamaan haaviinsa Dmitri Medvedevin omaisuutta – Venäläisiltä on nyt jäädytetty Suomessa liki miljoona euroa rahaa ja takavarikoitu huvijahteja ja osakkeita

Medvedev oli Venäjän presidentti vuosina 2008–2012 ja pääministeri vuosina 2012–2020. Tätä nykyä hän on maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja.

Medvedevin mahdollisen omaisuuden takavarikko on väliaikainen. Näin ulosottoviranomainen toimii silloin, kun omaisuuden todellisesta omistajasta ei ole vielä täyttä varmuutta.

STT:n selvittelyn perusteella ulosottoviranomainen on tällä hetkellä jäädyttänyt kaikkinensa ainakin lähes miljoonan euron arvosta rahavaroja sekä takavarikoinut joko väliaikaisesti tai pysyvämmin kuusi venettä tai huvijahtia sekä osakkeita. Toistaiseksi voimassa olevia takavarikoita ulosottovirasto on tehnyt Suomessa muun muassa duuman jäsenen Rifat Shaihutdinovin osittain omistamasta kiinteistöstä sekä Putinin lähipiiriin kuuluvien Gennadi Timtshenkon ja Arkadi Rotenbergin omaisuudesta. Omaisuus on viranomaisen mielestä siis selvitetty sellaisella varmuudella, että asia ei kaipaa jatkoselvittelyä.

Timtshenkolla on myös Suomen kansalaisuus.

Medvedevin uumoillun omaisuuden takavarikko on voimassa yhteensä kolmen viikon ajan, jolloin ulosottoviranomaiset jatkavat omistajan selvittämistä.

Jahteja, osakkeita ja rahaa

STT sai tiistaina haltuunsa päätökset kaikista takavarikoista, joita ulosottoviranomainen on tehnyt Suomessa Venäjää koskevien pakotteiden seurauksena.

Papereista selviää, että ulosottoviranomainen on tähän mennessä saanut haaviinsa esimerkiksi erilaisten yhtiöiden osakkeita ja erilaista irtainta omaisuutta. Lisäksi ulosottoviranomainen on jäädyttänyt ainakin yli 900 000 euron arvosta rahavaroja. Osa jäädytetyistä rahasummista on vain joidenkin satojen eurojen arvoisia, kun taas suurin yksittäinen summa oli yli 600 000 euroa.

Osa maksukieltoon päätyneistä summista oli peitetty asiakirjoista, eli näiltä osin toimenpiteistä on mahdotonta saada aukotonta tietoa.

Suurin jäädytetty summa oli rahaa, jota puuteollisuuden laitteita valmistavan Rauten piti maksaa asiakkaalleen. Koska asiakas on pakotelistalla, ulosottovirasto määräsi rahat jäädytettäväksi. Päätöksistä on peitetty likipitäen kaikki tunnistetiedot, kuten pakotteiden kohteina olevien henkilöiden nimet ja tapausten asianumerot. Myös osakeyhtiöiden nimiä on peitetty papereista, mikä tekee hyvin vaikeaksi selvittää takavarikoidun omaisuuden todellisia haltijoita tai edes mahdollisia bulvaaniomistajia.

Kiinteistö ja huvialuksia

Joitakin tietoja julkisten päätösten perusteella on kuitenkin ollut mahdollista selvittää. Esimerkiksi erään takavarikoidun kiinteistön yhtenä omistajana on kiinteistörekisterin perusteella duuman jäsen Rifat Shaihutdinov. Shaihutdinovin tiedot löytyivät yhdistelemällä erilaisia julkisia lähteitä. Hänen osittain omistamansa kiinteistön tiedot löytyivät yhdestä takavarikkopäätöksestä, mutta häneen kohdistettuja takavarikkoja ei löytynyt nimellä kysyttäessä ulosottovirastosta.

Hänen osittain omistamansa kiinteistö sijaitsee Nilsiän alueella Kuopiossa. Väliaikaiseen takavarikkoon ulosottoviranomainen on ottanut tällä hetkellä muun muassa Princess 85 MY -veneen ja viisi muuta vastaavaa arvovenettä tai huvialusta. Alukset on asiakirjojen mukaan sijoitettu venetelakan tai venehuollon päätoimialakseen merkinneisiin yhtiöihin Kotkaan ja Loviisaan.