Suomen vouti vapautti pakotteiden vuoksi jäädytettyä Yandexin omaisuutta

Takavarikot purettiin, kun teknologiayhtiö Yandexin perustajiin kuulunut Arkadi Volozh poistettiin EU:n pakotelistalta. Hollannissa kirjoilla oleva Yandex on ilmoittanut myyvänsä Venäjän-liiketoimintansa uusille venäläisomistajille.

Päätöksen taustalla on Euroopan unionin neuvoston päätös poistaa yhtiön perustajajäsen ja entinen toimitusjohtaja Arkadi Volozh EU:n pakotelistalta.

EU:n neuvosto poisti miljardööri Volozhin pakotelistattujen henkilöiden piiristä maaliskuussa. Suomessa ulosotto oli tehnyt takavarikkoja Volozhin pakotelistauksen vuoksi, mutta jäädytetystä omaisuudesta valtaosa on ollut Yandexiin kytkeytyvää eikä Volozhin suoraa varallisuutta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

EU:ssa tehty poistopäätös johti siihen, että Ulosottolaitos vapautti Suomessa Yandex N.V. -konserniin kuuluvan suomalaisyhtiön Global DC:n osakkeet ja omistukset pakotteiden piiristä. Global DC:n nimi oli aiemmin Yandex Oy. Global DC pyörittää konsernin Mäntsälässä sijaitsevaa konesalia, ja viimeisimpien, vuotta 2022 koskevien tilinpäätöstietojen perusteella yhtiö teki noin 12,9 miljoonan euron tuloksen. Myös Yandexin hallinnoimia immateriaalioikeuksia on vapautettu takavarikosta.

Ulosottolaitos on julkisista päätöksistään salannut niin Volozhin kuin Global DC:n nimet, mutta Yandex-konsernin Hollannissa toimiva emoyhtiö vahvistaa STT:lle sähköpostitse, että konesaliyhtiötä koskevat pakotteet on purettu.

STT on myös muiden julkisten lähteiden ja aiempien päätösten pohjalta varmistanut päätösten kohdistuvan Volozhiin ja Global DC:hin. Ulosottolaitos vastaa Suomessa pakotelistalle joutuneiden ihmisten ja yritysten omaisuuden takavarikoinnista.

Sota jäädytti Yandex-omistukset

"Venäjän Googleksikin" kutsuttua Yandexia ei ole Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi asetettu EU:n pakotteiden piiriin suoraan.

EU:n neuvosto asetti kuitenkin maaliskuussa 2022 pakotelistalleen Yandexin silloisen johtohenkilön Tigran Hudaverdyanin, ja saman vuoden kesäkuussa pakotteet ulotettiin myös Volozhiin.

– Yandexin hakukoneen hakutulokset ovat Venäjän viranomaisten vaatimusten mukaisia ja näyttävät vain Venäjän sotaa puolustavaan propagandaan liittyviä lähteitä, molempien pakoteperusteluissa todettiin.

Kuitenkin vasta Volozhin pakotelistaus sai ulosoton Suomessa toimimaan, ja vouti asetti Yandex-omistuksia lopulta pakotetakavarikkoon niin Volozhin kuin Hudaverdyanin vuoksi.

Ulosottolaitos arvioi Volozhin käyttäneen Yandexissa sellaista määräysvaltaa, että se piti Yandex-jäädytyksiä perusteltuina. Yandex-konsernin suurin yksittäinen omistaja on ollut Volozhin perustama Lastar-säätiö.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Venäläisbisneksiä ollaan myymässä

Israelissa asuva Volozh on sittemmin irtautunut tehtävistään Yandexissa, ja hän on julkisesti tuominnut Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa. Hollannissa kirjoilla oleva Yandex-konserni puolestaan ilmoitti helmikuussa myyvänsä merkittävimmän liiketoimintansa eli Venäjän-liiketoiminnan ja poistuvansa maan markkinoilta. Kauppa yritetään saada tänä vuonna toteutettua kesäkuun loppuun mennessä.

Yandexin Venäjän-toimintojen kauppahinnan on kerrottu olevan noin 4,75 miljardia euroa, ja niiden ostajiksi on ilmoittautunut useista yhtiöistä koostuva joukko. Joukossa on öljy-yhtiö Lukoilin omistama säätiö, venäläiset liikemiehet Aleksandr Tshatshava, Pavel Prass ja Aleksandr Rjazanov omien yhtiöidensä kautta sekä Yandexin venäläisten työntekijöiden muodostama yhtiö.

Konserni on ilmoittanut järjestelevänsä kaupan jälkeen yritysrakenteensa niin, että Suomessa toimiva palvelinkeskus jää hollantilaisyhtiön omistukseen. Hollantiin jäävä yhtiö aikoo myös vaihtaa nimensä, ja Volozhin perustama Lastar-säätiö jää yhdeksi sen omistajaksi. Yandex-konsernin viestinnän mukaan Hollantiin jäävällä yhtiöllä ei tule olemaan yhteyksiä Venäjälle.

Global DC:n Suomen operatiivinen johtaja Juuso Vesanen ei halunnut kommentoida STT:lle tarkemmin yhtiön tämänhetkisiä omistusjärjestelyjä.

Mäntsäläläisten lämmönlähde

EU:n neuvosto ei maaliskuisessa päätöksessään sen laajemmin perustele, mitkä syyt painoivat siihen, että Volozh poistettiin pakotelistalta. Volozhin poiston jälkeen Ulosottolaitos kumosi myös Yandex-jäädytykset, jotka oli tehty Hudaverdyanin pakotelistauksen vuoksi.

Vapautuneiden omaisuuserien joukossa on muun muassa yli 81 000 euron energiatuki, jonka nykyinen Business Finland on myöntänyt Yandexin suomalaisyhtiölle. Lisäksi vouti on vapauttanut yli 50 000 euron edestä tehtyjä maksuja, jotka Mäntsälän kunnan omistama energiayhtiö Nivos Vesi ja Lämpö on ollut maksamassa Global DC:lle. Konesalin tuottamaa lämpöenergiaa on siirretty kaukolämpöverkkoon, ja sillä on käytännössä lämmitetty mäntsäläläisten koteja.

Lisäksi ulosotto vapautti yksittäisten taksielinkeinoharjoittajien maksuja, jotka mahdollisesti liittyvät Yandexiin kytkeytyneeseen Yango-palveluun. Täyttä varmuutta ei päätösten julkisten versioiden perusteella saa. Yandexin viestinnän mukaan Yango ei kuulu uudelleenjärjestelyn piiriin. Yhtiöstä vastaa Hollannissa niin ikään kirjoilla oleva Ridetech-yhtiö.

Vastaavaa kerran aiemmin

Ulosottolaitoksen johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen kertoo, että ennen tätä kevättä on Ulosottolaitos yhdessä tapauksessa peruuttanut Venäjä-pakotteita koskevia takavarikoita sen vuoksi, että henkilö on poistettu pakotelistalta. Hän ei kuitenkaan erittele tarkemmin, mistä tapauksessa on ollut kyse.