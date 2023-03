Suomen viestinainen harvinaisen rehellisenä: "Kaikki ovat varmasti nähneet" – yksi näkymä MM-mitalijahdissa hirvittää

Suomen valmennus katsoi perinteisen sprintissä notkahtaneen Matintalon kolmesta epävarmasta vaihtoehdosta varmimmaksi. Jasmi Joensuu on urakoinut Planicassa kolme matkaa väsähtäen niistä kahdella viimeisellä. Anne Kyllönen puolestaan sai astmaoireita yhdistelmäkisassa ja keskeytti.

– Joskus on ollut varmempikin olo lähteä viestiin kuin nyt. Sillä tavalla kiva, että minuun luotetaan ja minut halutaan siihen viestiin, vaikka kaikki ovat varmasti nähneet, että viime viikot ja täälläkin kisoissa suorittaminen on ollut vähän ailahtelevaa, Matintalo kommentoi MTV Urheilulle.

– Kuormituksen hallinnan kanssa on ollut pikkuisen haasteita. Ehkä intouduin täälläkin tekemään vähän liikaa, tai liian kovia valmistavia treenejä, ennen sitä kisaa (sprinttiä). Sitten se kulminoitui siihen kisaan.

Viime torstaina hiihdetyn sprintin jälkeen Matintalo on keventänyt kuormitusta kevyellä ohjelmalla.

Mitalisauma

Planicaan on luvattu torstain vastaiseksi yöksi ja vielä torstaiaamuksikin kevyttä lumisadetta. Viestikisaan mennessä sen pitäisi loppua, mutta ennusteet ovat pettäneet MM-kisapaikalla aiemminkin.

– Ensimmäisen osuuden leima on sellainen, että lopussa hiihdetään kovaa, alussa ei niinkään. Itse toivoisin, ettei tulisi sellaista loppurynnistystä, vaan hiihdettäisiin tasaisemmin kovempaa.

– Se sopisi itselleni paremmin. Kovan vauhdin kanssa on ollut itselläni ehkä eniten ongelmia, Matintalo tunnustaa.

Viestin arvaamattomuus tuli hyvin esiin muun muassa Oberstdorfissa kaksi vuotta sitten, kun mestarisuosikkeihin lukeutunut Ruotsi romahti täysin välineongelmien takia perinteisen osuuksilla. Planicassa Ruotsi on taas suosikki, ykköshaastajanaan Norja.

– Kaksi joukkuetta on paperilla muita aika paljon edellä. Ennakkoon ajatus on se, että me olemme Saksan ja Yhdysvaltojen kanssa siinä pronssitaistossa, Matintalo linjaa, mutta nostaa esiin arvaamattomat "kyykkäykset".