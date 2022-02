Suomi tavoittelee haastajan asemaa naisten viestissä olympialaisissa – tämä maa on suomalaishiihtäjien mielestä ykkössuosikki

Hän on aiemminkin joutunut uhrautumaan viesteissä vapaan osuuksille. Samoin Pärmäkoski on ollut pitkään itseoikeutettu ankkuri, vaikka perinteinen on hänenkin vahvempi hiihtotapansa. Oberstdorfin MM-laduilla hän toi Suomen pronssisijalle ankkurina.