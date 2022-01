Korona jyllää Riihimäen vankilassa: Vankien rokotekattavuus alhainen, omaisten vierailut vaarassa

Riihimäen vankila on 223-paikkainen suljettu laitos. Se on tällä hetkellä muutamaa paikkaa vaille täynnä.

– Tarkkaa lukua en voi sanoa, mutta useita vankeja on eristyksessä – kuten kaikissa muissakin laitoksissa. Omikron kun helposti leviää, niin kyllä tautitapaukset lisääntyvät myös suljetussa laitoksessa. Muutama osasto on karanteenissa, toteaa Riihimäen vankilanjohtaja Susanna Schugk-Laulumaa.

Eristyksessä ollaan omassa sellissä

– Karanteeni meillä tulee silloin, kun osastolla epidemiatilanne on niin vakava, että on syytä laittaa vangit karanteeniin. Jos henkilöllä on jo todettu korona, niin toimintamalli on sama. Ulkoilut ja muut toimitetaan tällöin yksin.