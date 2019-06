Uusi ulkomaalaislaki meni sekoiluksi: Turvapaikanhakijoita ei päästetty töihin, koska viranomaisetkaan eivät osanneet tulkita lakia – Migri pyysi anteeksi

Maahanmuuttovirasto Migri huolehtii siitä, että tuolloin turvapaikanhakijalla on mahdollisuus todistaa henkilöllisyytensä.

Työskentelyoikeudesta epäselvää tulkintaa

Viranomaiset kieltäytyivät haastatteluista

Uusi laki rajaa turvapaikanhakijoiden oikeutta tehdä töitä

Nyt työnteko-oikeus voi loppua jo siinä vaiheessa, kun kielteinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen . Kun turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen, hänellä on oikeus hakea siihen muutosta ja viedä asiaa eteenpäin hallinto-oikeudessa.

Kielteinen päätös voi kuitenkin olla täytäntöönpanokelpoinen jo ennen lopullista päätöstä, mikä voi estää työskentelyn – ellei hallinto-oikeus erikseen estä täytäntöönpanoa ennen kuin se on tehnyt oman päätöksensä.

Migrin oikeuspalvelun tulosalueen johtaja Jaakko Reinikainen kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että vaikeudet lakimuutoksen kanssa johtuivat siitä, että laki on kirjoitettu epäselvästi.

– Ollaan käyty siitä keskustelua viraston sisällä ja myös sisäministeriön kanssa, että mitä tässä on tavoiteltu. Ollaan osittain saatu hieman ristiriitaista tulkintaohjeistusta, ja se on aiheuttanut sitten sekaannusta asiakkaille asti.

Pakolaisneuvonta: uusi laki valmisteltu hätiköiden

Ulkomaalaisoikeuteen erikoistuneen lakitoimiston ja kansalaisjärjestön Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors on tuskaillut lakimuutosta jo pitkään. Hän kuvaili MTV Uutiset Liven haastattelussa lakipakettia hätiköidyksi ja viime tingassa pakolla läpi viedyksi.

– Niitä on viety turhan kiireellä läpi miettimättä nimenomaan niitä seurauksia, mitä niistä ihmisille on.

Pakolaisneuvonta on huolestunut uusintahakemukseen liittyviä lakimuutoksia. Lindforsin mukaan uusintahakemuksen käsittelyynoton kynnystä on nostettu samalla, kun palautuksia on helpotettu.