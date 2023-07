Golfvirran pysähtymisestä annettiin uhkaava varoitus – Ilmatieteen laitoksen tutkija MTV:lle: "Olomme olisivat lähempänä Grönlantia"

Nature Communications -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen kirjoittajat arvioivat niin kutsutun Atlantin termohaliinisen kierron (Amoc) – jonka osa Golfvirta on – romahtavan vuosien 2025 ja 2095 välillä, todennäköisemmin kuluvan vuosituhannen puolivälin tienoilla. Aiheesta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian tiistaina.

Amocin, siis Atlantin alueen meriveden lämpötilan ja suolapitoisuuksien erojen aiheuttaman kiertoliikkeen, romahtamisella olisi tutkijoiden mukaan tuhoisia seurauksia ympäri maailmaa. Golfvirran pysähtyminen esimerkiksi lisäisi myrskyjä ja laskisi lämpötiloja Euroopassa.

Nyt valmistunut selvitys perustuu kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen. Jos päästöt alkavat laskea nykyisen ilmastopolitiikan tavoittelemalla tavalla, ihmiskunnalla olisi enemmän aikaa yrittää pitää maapallon lämpötila Amocin pysähtymisen käännekohdan alapuolella.

Suomessa oltaisiin lähempänä Grönlannin oloja

Ilmatieteen laitoksen tutkija Simo Siiriä kertoo, että syytä huoleen on hivenen, mutta muistuttaa, että tutkimuksessa on suuret virherajat. Koska suoria mittaustuloksia on ilmastollisesti vasta varsin lyhyeltä ajalta, mallit perustuvat sijaislähteistä saatuun dataan.

– Tätä tutkimusta varten tehty malli sanoo, että tämmöinen iso keikaus (merivirroissa) voisi olla tulossa välillä 2025–2095. Mutta ei siitä tarvitse huolestua, että tämä kierto mitenkään todennäköisesti olisi kahden vuoden päästä pysähtymässä.

Mahdollisen pysähtymisen aiheuttamia vaikutuksia tutkija arvioi merivirtojen roolin kautta.

– Konkreettisesti nämä virtaukset tasaavat lämpöä maapallolla, eli ne tuovat lämmintä vettä etelästä pohjoiseen, mikä lämmittää pohjoista ja vastaavasti hieman viilentää etelää. Jos tämä nyt sitten pysähtyisi, niin tämä lämmittävä vaikutus lakkaisi meillä. Periaatteessa se tarkoittaisi, että meidän olomme olisivat paljon lähempänä sitä, mitä ne ovat Grönlannissa, Siiriä vastaa.

Siiriän mukaan niin kasvit kuin eläimetkin, jotka ovat tottuneet Suomen oloihin, joutuisivat siirtymään tai katoamaan. Vastaavasti sama tapahtuisi etelässä, missä virtauksen pysähtyessä lämpenisi lisää, mutta päinvastaisesta syystä.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Simo Siiriä.

Tutkimukset osoittavat, että Amoc on hidastunut

Mikäli tällainen muutos todella tapahtuu, pääsyy on ilmastonmuutoksessa, Siiriä kertoo. Virtausten hidastumisesta on myös selkeitä merkkejä.

– Tutkimukset näyttävät aika yhtenevästi, että se [Atlantin termohaliininen kierto] on hidastunut viime aikoina. Ihan suorista mittauksista sitä ei pysty vielä varmasti päättelemään, mutta yleinen konsensus on, että se on viime vuosina hidastunut. Ja kyllä sanoisin että siihen pääsyy on se, että ilmasto on lämmennyt, hän toteaa.

Siiriä kertoo, että hiilipäästöjen kitkeminen vähentää myös Amocin heikkenemisen riskiä, joskaan ilmastonmuutosta sen enempää kuin sen aiheuttamia muita ilmiöitäkään ei pysty täysin pysäyttämään.

– Jokainen ilmastonmuutosta hidastava asia, jota tehdään, vähentää niitä karmeita seurauksia, jotka ovat tulossa. Sanoisin, että kannattaa kyllä ottaa ne mahdollisuudet, mitkä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen on tarjolla.

Kritiikkiä ja huolta

Tanskalaistutkijoiden Peter ja Susanne Ditlevsenin tutkimuksessa tarkasteltiin meren pintavesien lämpötilojen muutosta vuodesta 1870 alkaen ja sovitettiin dataa virtausten kääntöpistettä mallintavaan järjestelmään. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että heidän menetelmäänsä kannattaisi vielä arvioida. He eivät myöskään poissulje mahdollisuutta, että löydöksistä huolimatta ennustettu romahtaminen voi olla vain osittaista eikä totaalista, kuten jotkin mallit ehdottavat.

Vaikka tutkimuksessa käytetyistä metodeista ja datasta on kirvonnut erimielisyyksiä tieteentekijöiden piirissä, yhdistää monia tutkijoita yli näkemyserojen huoli edes arvioidusta Amocin romahtamisesta, Guardian kirjoittaa.