Valtiovarainministeriö: Suomen talouskasvu jää tänä vuonna nollaan

– Vastapainoksi ulkomaankaupan vaikutus kasvuun on positiivinen viennin kasvaessa ja tuonnin vähentyessä merkittävästi, VM kertoo tiedotteessa.

Ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote jää tänä vuonna viime vuoden tasolle, mutta on pristymässä. Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaa 1,4 prosenttia hintojen nousun hidastuessa ja kotitalouksien tulojen kasvaessa. Vuonna 2025 talouskasvu nopeutuu VM:n mukaan 1,9 prosenttiin.

– Yhtä hyvä työttömyystilanne on ollut viimeksi 1990-luvun alussa, ministeriö kertoo.

Talouden tilannekuva on VM:n mukaan kaksijakoinen sekä Suomessa että maailmalla. VM viittaa tällä siihen, että palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne paranee ja palkat nousevat, mutta teollisuuden tilanne on selvästi aiempaa heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun.