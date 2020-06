Akava ennakoi Suomen taloudelle 6,5 prosentin alamäkeä – Osa koronakriisin vaurioista jää pysyviksi

Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautusten huippu on ohi. Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 164 000.

– Olennaista elpymisen alkamisessa on, kuinka nopeasti kotitaloudet ja yritykset palaavat normaaliin, Sorjonen sanoo tiedotteessa.

Pelkkä kotimainen kysyntä ei kuitenkaan riitä, sillä Suomen teollisuus tarvitsee kysynnän piristymistä vientimarkkinoilla. Sorjosen mukaan Suomen teollisuuden kehitys poikkeaa merkittävästi edukseen EU-maiden joukossa, sillä meillä teollisuustuotanto on yhä kasvanut hieman. Käänne alaspäin on voinut tapahtua jo huhtikuussa.

– Suuri osa tavaraviennistämme on raaka-aineita, tuotantotarvikkeita ja välituotteita, joiden kysyntänäkymät ovat meille tärkeillä euroalueen vientimarkkinoilla heikot ja epävarmat.

Akateemisten työttömien ja lomautettujen määrä tuplaantui

Työttömien ja lomautettujen joukossa on paljon korkeakoulutettuja. Työttömien korkeakoulutettujen määrä on melkein 30 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Kun lomautetut lasketaan mukaan, on määrä yli kaksinkertaistunut.