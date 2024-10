Onnistuminen osakeannissa – SM-liigaseuralta silti hätähuuto faneille: "Olemme merkittävästi perässä"

Osakeannin minimimäärä 250 000 euroa on saatu kokoon, ja seura jatkaa antia vielä kuukaudella marraskuun 30. päivään saakka, jotta käynnissä olevat osakeneuvottelut saadaan päätökseen.

– Minimimerkintämäärän täyttyminen turvaa osaltaan tämän kauden taloudellista läpivientiä. Osakeannin toteutumisesta huolimatta taloustilanne on hyvin tiukka ja tulevaisuus epävarma. Neuvottelemme osakemerkinnöistä edelleen, joten osakeannin voimassaoloaikaa jatkamalla saamme mahdollisuuden osakemerkintöjen määrän kasvulle, Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Antti Laakso kertoo tiedotteessa.

Jukurit on myös karsinut kulujaan noin 700 000 eurolla. Seuran mukaan yritysmyynti on kuluneella kaudella ollut vilkkaampaa kuin viime kaudella, mutta Jukurien kotiotteluiden yleisömäärät ovat olleet kuitenkin vähäisiä. Budjetoidusta 3 000:n keskiarvosta ollaan yhdeksän kotipelin jälkeen jäljessä 752 katsojaa per peli.