Suomen tähtivahdilta karu toteamus MM-finaalista: "Kaikki varmaan tiesi"

MM-kisojen parhaaksi maalivahdiksi valittu Petteri Rimpinen oli Nuorten Leijonien finaalitappiosta harmissaan, mutta löysi tuloksen takaa myös syitä iloon.

Nuorten Leijonien loistava MM-turnaus päättyi katkeralla tavalla, kun Yhdysvallat päihitti Suomen jatkoajan jälkeen 4–3-lukemin maanantain loppuottelussa.

Suomi pelasi loistavan avauserän ja meni erän jakson alussa jo 3–1-johtoon. Yhdysvallat kampesi kuitenkin ennen kolmatta erää tasoihin – osittain myös tuurin saattelemana – minkä jälkeen Nuoret Leijonat ei enää noussut.

– Taisteltiin tosi hyvin ja tultiin tosi hyvin peliin ennen kaikkea. Saimme parin maalin johtomatkan, mutta kaikki varmaan tiesi, ettei se silti ohi ole, Rimpinen kertoi MTV Urheilulle.

– Noin hyvä ja taitava porukka kun on (vastassa), niin kyllä he yleensä keksivät keinot. He saavat ne pomput, jos pomppuja on tullakseen. Kaikkemme teimme ja koitimme taistella.

"Kasvoimme perheeksi"

Rimpinen piti Suomea loppuun saakka pystyssä ja otti kolme jäätävää torjuntaa jatkoajalla. Kaikkiaan Kiekko-Espoon nuori maalivahti torjui finaalissa 36 kertaa ja päätti kisansa turnauksen parhaalla torjuntaprosentilla.

Rimpinen, 18, valittiin loppuottelun jälkeen MM-kisojen parhaaksi maalivahdiksi. Hän oli myös Suomen ainut pelaaja turnauksen tähdistökentällisessä.

– Tosi hyvä maku jäi omasta pelaamisesta, Rimpinen sanoi kommentoidessaan omaa MM-urakkaansa.

Artikkeli jatkuu upotuksen jälkeen.

– Vaikka tämä ei ollut se mitä haluttiin ja noin lähelle päästiin, niin on pystyttävä katsomaan sen tuloksen taakse. Oli huikeaa pelata ja nautin kyllä joka hetkestä.

Rimpinen ylisti myös Nuorten Leijonien luomaa yhteishenkeä ja kasvutarinaa MM-taipaleen aikana.

– Todella upea matka ja huikea porukka. Kasvoimme ihan perheeksi tässä turnauksen aikana. Se oli mielestäni todella spesiaalia, Rimpinen päätti.