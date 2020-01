Suomen rikoshistorian suurin huumevyyhti laajeni entisestään koskemaan tapon yritystä – lisää syytteitä

Vuosaaren puukotus aloitti vyyhden purkautumisen

Syytettyjä henkilöitä oli torstaina 53, nyt 54. MTV Uutisten tietojen mukaan uusi syyte, tapon yritys, on annettu yhdelle henkilölle, mutta syyttäjävirasto ei vahvista, että kyseessä on juuri tämä 54:s syytteen saanut.

Vyyhdissä on nyt kaikkiaan yhdeksän juttukokonaisuutta, kun niitä vielä torstaina oli viisi.

Pääjutussa 24 syytettyä

Suurimmassa, muun muassa törkeitä huumausainerikoksia koskevassa juttukokonaisuudessa on 24 syytettyä. Syytekohtia on kaikkiaan 117 ja päähaastehakemus on peräti 124-sivuinen.