Suomen Pankki varoittaa: Talous supistuu rajusti ja ennusteeseen sisältyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta

Koronapandemia on muistutus siitä, että hyvässä kunnossa oleva julkinen talous on korvaamaton suoja vaikeuksien koittaessa, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tiedotteessa.

– On tärkeää, että finanssipoliittinen elvytys ajoittuu ja kohdistuu tehokkaasti. Koronakriisin varjolla ei ole syytä tehdä sellaisia pysyviä julkisten menojen lisäyksiä, jotka entisestään syventävät muutenkin mittavaa kestävyysvajetta, Rehn muistuttaa tiedotteessa.

Nyt kokonaiskysyntää tukeva finanssipolitiikka on noussut tärkeämpään rooliin. Pankin mukaan tällaisesta elvytyksestä on hyötyä, jos tuotannon keskeinen rajoite on poikkeuksellisen heikko kokonaiskysyntä.