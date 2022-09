Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on huolissaan EU:n yhtenäisyydestä energiakriisissä – "Venäjä pyrkii nakertamaan"

Eurooppa on suurissa talousvaikeuksissa kallistuneen energian takia. Ja juurisyy kallistuneeseen energiaan on Venäjän uusimmalla hyökkäyksellä Ukrainaan.

EU pyrkii parhaillaan löytämään keinoja, joilla energiakriisin haittoja pystyttäisiin torjumaan. Esillä on esimerkiksi energian säästämistä ja maakaasun hinnan irrottamista sähkön markkinahinnasta.

Rehn on huolissaan siitä, pystyykö EU yhtenäisiin ratkaisuihin. Päättäjät ovat kovassa paineessa, koska monessa maassa kohonneet energialaskut ovat raivostuttaneet kansalaisia.

– Kannan sikäli huolta, että on tärkeätä kyetä säilyttämään Euroopan Unionin yhtenäisyys. Ensinnäkin energian säästämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Siihen tarvitaan julkisen vallan päätöksiä ja jokaisen meistä omia toimenpiteitä. Sitten on myös katkaistava linkki maakaasun ja eurooppalaisen sähkömarkkinan väliltä, Rehn toteaa.

Venäjä horjuttaa yhtenäisyyttä

– Venäjä pyrkii kaiken keinoin nakertamaan EU:n yhtenäisyyttä ja sillä on omat agenttinsa Euroopan sisällä. Ei auta mikään muu kuin se, että Euroopan päättäjien on työskenneltävä tiivisti yhdessä ja perusteltava kansalaisille, miksi on tärkeätä tehdä näitä energiatoimenpiteitä.