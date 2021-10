Suomen olisi pitänyt jo viime vuonna kierrättää 70 prosenttia rakennusjätteestä – lukema kääntyikin takavuosista laskuun ja on nyt 48 prosenttia: "Tilanne on pikkuisen nolo"

– Se tilanne on pikkuisen nolo tällä hetkellä. Jätetilasto laahaa jonkin verran jäljessä ja vuonna 2019 jätteiden hyödyntämisprosentti oli 48 prosenttia, eli se putosi jopa kuudella prosenttiyksiköllä. Selvitämme parhaillaan, mistä tämä johtuu, sanoo erityisasiantuntija Jouni Nissinen Ympäristöministeriöstä.

Nissisen mukaan yksi mahdollisuus kierrätyksen vähenemiseen on se, että viime vuosina on purettu paljon 60- ja 70-luvuilla rakennettuja kerrostaloja, joissa on käytetty materiaaleja, joita ei voi hyödyntää.