Suomen nyrkkeilypomoille isketään yhtenään kysymyksiä venäläisrahasta – olympialaji kovassa myllerryksessä

World Boxing perustettiin keväällä 2023, kun useat IBA:n jäsenmaat näkivät mahdottomaksi jatkaa venäläisen kaasujätti Gazpromin rahoittaman liiton alaisuudessa. Venäläinen Umar Kremlev on pitänyt kiinni IBA:n johtopaikasta entiseen tapaan, ja päätöksenteossa Moskovan sanalla on yhä suuri painoarvo.

Samana keväänä 2023 IBA menetti suurten läntisten jäsenmaidensa lisäksi Kansainvälisen olympiakomitean jäsenyyden, mutta on jäänyt kummittelemaan kansainväliseen nyrkkeilyn toiseen kulmaukseen World Boxingin tittelivastustajaksi.

IBA:ssa liikkuu edelleen rutkasti palkintorahaa, ja liitto on tarjoutunut myös maksamaan jäsenmaidensa osallistumiskulut arvokisoihin. Kun samaan aikaan World Boxingiin loikanneet maat joutuivat pitkään odottelemaan uuden liiton alaisia kisoja, myös Suomessa rivit ovat valmennuskentällä alkaneet rakoilla.

Suomen nyrkkeilyliiton valmennuspäällikkö Ervin Kade joutuu yhtenään vastaamaan kansainvälistä liittoa koskeviin kysymyksiin.

– Onhan meilläkin moni puhunut täällä Suomessa, että miksi emme ole IBA:n jäseniä ja miksi me emme mene noihin kisoihin, kun IBA maksaa kaiken. He maksavat palkintorahaa ja kulut arvokisoihin osallistumisesta, kun meidän urheilijamme joutuvat itse maksamaan kaiken, Kade kertoo.

IBA tavoittelee "rautaesiripun" toiselta puolelta henkilöitä toimitsijoikseen tai töihin jäsenmaihinsa. Myös Parisiin olympiamenestyjät saivat yhteydenottoja IBA:n tarjoamista palkintorahoista, joista esimerkiksi suomalaisottelija Pihla Kaivo-oja kieltäytyi.

Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Kirsi Korpaeus sanoo liittohallituksen olevan edelleen yksimielisesti vuosi sitten päätetyn World Boxingiin liittymisen takana, mutta hän tunnistaa myös kentältä tulevan huolen.

– Se on ollut ehkä suurin haaste, kun World Boxingin kilpailukalenteri vasta rakentuu. Nyt on ollut hiljainen vuosi kilpailujen suhteen, mutta kyllä meillä seurat ja urheilijat ovat ymmärtäneet sen, että miksi tällainen tilanne nyt on. Toki se on aiheuttanut harjoittelussa haastetta, mutta kaikkeen on sopeuduttu, Korpaeus sanoo.

World Boxing järjesti loka-marraskuussa Yhdysvalloissa ensimmäiset arvokisansa, U19-ikäluokan MM-kisat. Aikuisten MM-kisat otellaan syyskuussa 2025 Liverpoolissa.

Olympiastatus jo reilulla 50 jäsenmaalla?

Korpaeus palasi hiljattain World Boxingin kongressista Yhdysvaltain Coloradosta. Kokouksen yhteydessä uuden kansainvälisen lajiliiton jäsenmaiden määrä kasvoi seitsemällä nykyiseen 55 kansalliseen liittoon.

Korpaeus uskoo, että nykyinen jäsenmaiden määrä riittää turvaamaan World Boxingin aseman KOK:ssa ja tätä kautta myös nyrkkeilyn osallistumisen Los Angelesiin olympialaisiin 2028.

– Odotus olisi, että tunnustus tulisi alkuvuodesta 2025, Korpaeus sanoo.

– Päällimmäiseksi jäi tosi suuri toivo ja luottamus, että olympiastatus vielä myönnetään. Nyt on ylitetty sellainen henkinen 50:n raja. Nyt se näyttää jo tosi lupaavalle, Korpaeus kertoo kongressimatkan tunnelmasta.

IBA pitää silti edelleen näpeissään suurta osaa nyrkkeilymaailmasta. Euroopan maista yhä suurempi osa kuuluu IBA:han kuin World Boxingiin. Suomen lähimaista Ruotsilla on edustus molemmissa, Liettua, Tanska ja Norja ovat vaihtaneet uuteen liittoon, Latvia on jonossa, mutta Viro ja Puola kuuluvat edelleen IBA:an.

Suomen nyrkkeilyliitto on ollut alusta asti määrätietoinen sitoutumisessaan World Boxingiin.

– Luulen, että tässä on tällaista suomalaista suoraselkäisyyttä, että korruptoituneiden venäläisten toimijoiden kanssa ei haluta olla tekemisissä, ja sitten kun on vielä sota Ukrainassa, niin on ollut hyvin selkeää, että paluuta tai minkäänlaista halua tehdä yhteistyötä IBA:n kanssa ei ole, Korpaeus toteaa.

World Boxingin asema ainoana reittinä Los Angelesin olympialaisiin saattaisi ratkaista monen maan kohdalla valinnan, vaikka taloudelliset edut – monen mielestä suoranainen lahjonta – auttavat IBA:a pitämään kiinni jäsenistään.

Kaksilla rattailla ajelemista on silti vaikea estää. Useilla mailla, Ruotsin lisäksi esimerkiksi Saksalla, Englannilla ja Yhdysvalloilla on edelleen liitot myös IBA:ssa. KOK:n viesti on kuitenkin selvä: IBA:ssa jatkamalla ei olympialaisiin ole asiaa.

– Varmaan olisi toivottu vauhdikkaampaa (liittymistahtia), mutta uskon ja siellä oli myös World Boxingilla usko siihen, että nyt se vain kiihtyy. Jotta maat voivat urheilijoitaan lähettää olympialaisiin, niiden on oltava World Boxingin jäseniä, Korpaeus toteaa.

Suuria nyrkkeilymaita yhä IBA:n kelkassa

Coloradon kongressissa World Boxingiin liittyivät myös Pariisin olympialaisten menestynein nyrkkeilymaa Uzbekistan sekä kaksi mitalia napannut Kazakstan.

Muista kisojen menestysmaista esimerkiksi Kiina, Kuuba, Irlanti, Ranska, Turkki ja Espanja kuuluvat edelleen IBA:an. Mitalitaulukon kymmenestä kärkimaasta vain Taiwan on virallisesti World Boxingin jäsen. Ukraina puolestaan osallistui jo liiton nuorten MM-kisoihin.

Venäjän vaikutuspiiristä länsivetoiseen World Boxingiin vaihtaminen on selvästi myös maailmanpoliittinen kysymys. Silti esimerkiksi Unkari on jo lähdössä länsiliiton matkaan.

Yksi World Boxingiin liittymisen intoa rajoittanut kynnyskysymys poistui maailmankongressissa. Jatkossa perustajamailla ei ole päätöksenteossa enää kolmea ääntä, vaan jokaisella jäsenmaalla on yksi.

– Se oli se merkittävin päätös, joka saa nyt varmasti myös Afrikan valtioita liikkeelle. Se oli kuulemma myös KOK:n edellytys demokratian osoittamiseksi, Korpaeus kommentoi.