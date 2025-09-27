Kaapo Kakko joutuu useiden viikkojen ajaksi sivuun NHL-kentiltä.
Kakon NHL-seura Seattle Kraken kertoi lauantaina, että suomalaishyökkääjä joutuu kuuden viikon sairaslomalle murtuneen käden takia.
Kakko, 24, koki kovia harjoitusottelussa Edmonton Oilersia vastaan, kun puolustaja Beau Akey huitaisi häntä käteen. Kakko jätti kyseisen kamppailun kesken.
Kakon poissaolo kantaa niin pitkälle, että hän joutuu huilaamaan usean viikon ajan myös pian alkavan runkosarjan puolella.
NHL:n runkosarja starttaa Suomen aikaan 8. lokakuuta.