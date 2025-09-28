Ville Koivunen onnistui maalinteossa NHL:n harjoitusottelussa, kun suomalaisen edustama Pittsburgh voitti Columbuksen 4–1.
Koivunen, jonka Sportsnet nosti hiljattain listalleen mahdollisista vuoden tulokkaista, pääsi katkomaan Columbuksen maalivahdin Elvis Merzlikinsin purkuyrityksen ja heitti kiekon sisään 3–1-maalin merkiksi.
Harjoitusottelu oli myös huippumaalivahti Marc-Andre Fleuryn jäähyväisottelu. Fleuryn Pittsburgista yli 20 vuotta sitten alkanut NHL-tarina päättyi kunniakkaasti, kun hän ei pelaamansa viimeisen erän aikana päästänyt yhtään maalia.
Toinen suomalaisonnistuja oli Coloradon Artturi Lehkonen. Lehkonen kahmi Nathan MacKinnonin vedosta pompanneen irtokiekon itselleen ja iski sen maaliin. Lehkonen tarjoili lisäksi syötön Coloradon kolmanteen maaliin. Colorado voitti Dallasin 4–1.