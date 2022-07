Suomen MM-rallin järjestäjä venäläiskuskien osallistumisesta: "Emme voi itse vaikuttaa millään tavalla"

Tällä kertaa Keski-Suomessa nähdään yhteensä 45 autokuntaa, mikä kuulostaa takavuosien lukujen valossa varsin pieneltä määrältä. Esimerkiksi vuonna 2019 ennen koronapandemiaa mukana oli vielä 61 autokuntaa ja vuotta aiemmin 67. Vajaa kymmenen vuotta sitten kaudella 2013 osallistujia oli vielä liki sata.

– Kyllähän se näyttää, että trendi on tämän suuntainen. Virossa taisi olla 43 autoa ilmoittautunut ja Ruotsissa oli talvella viitisenkymmentä. Joissain Etelä-Euroopan ralleissa on ollut isompia määriä, mutta se johtuu lähinnä siitä, että siellä on ollut mukana kansallisia ralleja ja erilaisia cuppeja MM-rallin yhteydessä, Suomen MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen sanoo MTV Urheilulle.

– Jos kuitenkin vertaa niidenkin kisojen MM-rallissa mukana olevia autokuntia, niin aika tavalla tässä haarukassa ne luvut ovat olleet.

Tarkiainen kuitenkin muistuttaa, että suomalaisittain osallistujalista näyttää mukavalta. Ykköskaliiberin autolla ajaa kolme suomalaista, kun Toyotan Kalle Rovanperän ja Esapekka Lapin lisäksi myös Jari Huttunen pääsee näyttämään kyntensä Fordin Rally1-hybridiauton ratissa.

– Meillä on laadukkaita äijiä molemmissa pääluokissa. Rally1-autolla ajaa kolme suomalaista ja WRC2-luokassa on useita kovia suomalaiskuskeja. Sekin on kova juttu, että meidän kotimaisen SM-sarjan kärkinimet ovat myös viivalla. Se on erittäin kova suoritus, että ovat pystyneet rakentamaan budjettinsa niin, että SM-sarjan lisäksi ovat mukana myös omassa MM-rallissa, Tarkiainen summaa.

– Vähän pelkäsin, että tuleeko Rally3:n puolelle ketään, kun (Sami) Pajarikin siirtyi Rally2:n puolelle. Viisi autoa oli positiivinen yllätys. Kiva nähdä, miten Herrasen Toni onnistuu, kun on kaksivetoisella ajanut hienosti EM-sarjan puolella. Hän saa vastaan Lauri Joonan, joka on taas mennyt hienosti junioreiden MM-sarjan puolella.

Osallistujalistalta löytyy myös kolme venäläistä nimeä. WRC2-luokkaan ovat ilmoittautuneet Nikolai Grjazin ja kartanlukija Konstantin Aleksandrov. Renault Clio Rally5 -autolla kisaa puolestaan venäläiskuljettaja Vitalii Antonov.

Grjazin oli ilmoittautunut myös Viron MM-ralliin, mutta maan hallitus esti venäläiskuskin osallistumisen, kun ensin MM-rallijärjestäjä oli esittänyt voimakkaasti kantansa venäläisurheilijan ajamista vastaan. Tarkiainen huomauttaa, että pelkästään kisajärjestäjä ei voi yksittäistä urheilijaa sulkea pois tapahtumasta.

- Sillähän ei oikeastaan ole mitään väliä, mikä AKK:n linjaus on venäläisten suhteen. Kyseessä on MM-ralli, ja FIA:n arvosarjoissa he tekevät linjaukset siitä, ketkä saavat osallistua ja ketkä ei. Siihen me emme pysty sporttipuolen näkökulmasta vaikuttamaan itse millään tavalla, Tarkainen toteaa.

- Toisaalta jos myös katsotaan viime aikojen tiedotteita valtiovallan suunnalta, niin Suomi on avannut rajansa Venäjän kansalaisille ihan turistimielessäkin. Siinä mielessä heillä ei ole myöskään maahan tulon esteitä olemassa.