Tiesitkö? Jyväskylän MM-ralli oli lähellä siirtyä Tampereelle – Suomen rallipomo myöntää: "Kyllä sitä tosissaan harkittiin"

– Tampere on helpoin reitin kannalta. Se mitä siellä tutkitaan, on kaupunkistruktuuri, Mahonen totesi aikanaan.

Boksista ulospäin

Jyväskylä on toiminut MM-rallin näyttämönä Suomessa jo vuodesta 1973 lähtien. Mahosen mukaan perinteet ovat tärkeitä, mutta niiden takia mitään ei kuitenkaan tule itää itsestäänselvyytenä.

– Motiivina oli tietysti katsoa, jos me halutaan uudistaa jotain. Niin kuin kaikesssa bisneksessä, ei voi silmät kiinni olla entisessä, vaan täytyy katsoa boksista ulospäin, Mahonen kertoo.

– Sportti on kehittynyt. Ennen vanhaan oli ihan sama missä autoja huollettiin, ja huoltoparkki teki vasta tuloaan. Sitten pitää kaupunkierikoiskokeita olla. Jokainen erikoiskoe televisioidaan suorana, Mahonen luettelee.

All Over Press

All Over Press

– Jyväskylän plussana on aina ollut, että ihmiset ovat tottuneet ralliin, niin maanviljelijät maastossa kuin kaupunkilaiset. Kyseessä on iso tapahtuma, joka väkisinkin aiheuttaa häiriötä normaalille arkipäivälle niille ihmisille jotka asuu näissä kaupungeissa.

20 vuotta sitten Jyväskylän ajateltiin käyvän kaupunkina liian pieneksi sadoille tuhansille rallifaneille. Kaupunki on kehittynyt, ja Mahosen mukaan yhteistyö pelaa.

– Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyö on ollut erinomaista, ja kehittynyt vain svuosi vuodelta. Vielä on vuosi sopimusta jäljellä, Mahonen sanoo.

Jyväskylän MM-rallilla on pitkät perinteet. Keski-Suomen sorateillä on ajettu kilpaa rallia aina vuodesta 1951.Ensimmäisinä vuosina ralli tunnettiin nimellä Jyväskylän suurajot. Vuodesta 1973 lähtien ralli on ollut osa MM-sarjaa.