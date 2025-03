Suomen MM-hiihtomitalisti katuu virheliikettään – karu seuraus

MM-kisojen 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailuun valmistautuva Johanna Matintalo sanoo suoraan, että riskiarvio meni Tour de Skillä pieleen ja häntä kaduttaa. Kilpailut jäivät tauolle helmikuuhun asti.

Johanna Matintalo oli kärsinyt pohjevammasta jo ennen kauden alkua. Tour de Skin aikana suomalaishiihtähän pohje kramppasi, se teipattiin, mutta Matintalo oli Val di Fiemmen yhdistelmäkilpailun jälkeen talutuskunnossa ja päätti sitten Tourin ennen päätösetappia.

13. tammikuuta Matintalo kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että hänen pohkeessaan on repeämä. Edessä oli kuntouttamista.

Hiihtäjä myöntää nyt, että Tourilla taistelu kipeän jalan kanssa kaduttaa.

– Totta kai se sillä lailla kaduttaa, että aika paljon vähemmän kipeä se oli sprintin jälkeen mitä skiathlonin jälkeen. En tietenkään olisi skiathlonia lähtenyt hiihtämään, jos se jalka olisi ollut sprintin jälkeen sellainen, mitä se oli skiathlonin jälkeen, Matintalo pui.

– Helppohan se on jossitella, että olisi kannattanut skiathlon jättää välistä, mutta meillä ei ehkä silloin ollut tarkkaa tietoa siitä, mikä tilanne siinä ihan absoluuttisesti on. Ehkä tietynlainen riskiarviokin meni suoraan sanottuna vähän pieleen.

– Ei se kisa sen arvoinen ollut tietenkään, jos olisi ollut ihan selkeänä se skenaario, että hei, nyt kun sinä hiihdät tämän, niin olet helmikuuhun asti pois kisoista.

"Jalka yhtenä kappaleena"

Matintalo palasi tammikuun puolivälissä tositoimiin Falunin maailmancupissa. Perinteisen sprintistä napsahti 17:s sija, 10 kilometrin perinteiseltä 21:s tila. Nyt edessä on ensimmäinen otatus sitten tuon reissun, 10 kilometriä perinteisellä Trondheimin MM-kisoissa huomenna tiistaina.

– Hyvät fiilikset. Täällä olen viikon verran itsekin tappanut aikaa, niin kiva päästä itsekin kisaamaan vihdoin. Kaikki on mennyt ihan hyvin Falunin jälkeen.

– Isossa kuvassa valmistautuminen huomiseen starttiin ei ole mennyt hyvin. Aika eri tavalla olisin halunnut siihen kaiken mennessä hyvin valmistautua. Mutta tilanne huomioon ottaen, mitä tässä on ollut, on pystytty valmistautumaan niin hyvin kuin mahdollista. Ei ole tullut mitään takaiskua niiden jälkeen.

Tour de Skitä seurannut kuntoutus oli MM-kisoja silmällä pitäen toteutettava "tosi nopeutetulla aikataululla, muutaman viikon varaslähdöllä" ja sillä riskillä, että jalka napsahtaa uudelleen.

Kuntoutuksen olisi voinut Matintalon mukaan tehdä armollisemmin pohjetta kohdellen, mutta jalkaa alettiin kuormittaa kovasti.

– Jos vastaava vamma olisi tullut harjoituskaudella tai aikaisemmin kisakaudella, ettei olisi ollut aikataulupainetta tänne, niin olisimme aika paljon enemmän maltilla ottaneet.

– Jos olisi ihan varman päälle haluttu vetää, vasta ehkä vähän ennen tätä Trondheimia olisin alkanut potkimaan.

Matintalo on kuitenkin tyytyväinen, ettei komplikaatioita ole tullut ja riskin kesti.

– Täällä ollaan ja jalka yhtenä kappaleena.

"Väsynyt herkästi"

Kävellessä jalka ei Matintalon mukaan ollut edes kauaa kipeä eikä tammikuussa kovin pitkään haitannut.

– Se on aika spesifi liike, perinteisen vuorohiihdon omainen liike, jossa kipu tulee.

– Totta kai se on väsynyt aika herkästi, ja sillä tavalla se on tuntemusta antanut pitkin tätä kuntoutusprosessia aina silloin tällöin. Se on enemmänkin ollut väsymystä siihen nähden, että se jalka on ollut niin pitkään tiettyjen lihasten osalta käyttämättä. Ei niinkään kipua.

"Ei ihan paskojakaan"

Johanna Matintalo nauroi useaan otteeseen kepeästi maanantai-illan haastattelunkin aikana.Lehtikuva

Huomiseksi Matintalo on asettanut päämääräkseen sivakoida paremmin kuin Falunissa. Tuolloin hän jäi 10 kilometrillä kärjestä parisen minuuttia ja sijoille 8–10 sijoittuneesta suomalaiskolmikosta Krista Pärmäkoski – Jasmi Joensuu – Kerttu Niskanen viitisenkymmentä sekuntia.

– En halua asettaa mitään sijoitustavoitetta. Sääennusteen olette varmaan tekin katsoneet. Veikkaan, että huomenna ratkaistaan sijoituksia muullakin kuin kunnolla, Matintalo sanoo ja viittaa huoltoon.

Trondheimiin on luvattu illan, yön ja aamun ajaksi vesi tai räntäsadetta. Onko Matintalolla hyviä pitopohjia?

– Ei ihan paskojakaan, sanotaan näin, hän heittää nauraen.

"Tosi tasainen paperilla"

Suurimmiksi kultasuosikeiksi Matintalo laskee ensin Ruotsin Frida Karlssonin, Norjan Therese Johaugin, Astrid Öyre Slindin ja Heidi Wengin sekä lisää, ettei viimeisintä maailmanmestaria, yhdistelmäkisassa juhlinutta Ruotsin Ebba Anderssoniakaan unohdeta.

– Siinä on viisi vahvaa naista, ja toivottavasti tästä maajoukkueesta muutama vähintään haastaa.

– Vaikka Frida on hiihtänyt vain muutaman maailmancupin tällä kaudella ja niissä on ollut tosi dominoiva, ehkä hän ei ollut eilen niin vahva, mitä moni odotti, vaikka tietenkään ei tiedetä, mikä oli suksien osuus.

Neljänneksi yhdistelmäkisassa lopulta sijoittunut Karlsson jäi perinteisen osuudella kärkiryhmästä ja valitteli perinteisen suksien huonoa pitoa.

– Ei voida ehkä lähteä huomiseen sillä ajatuksella, että tämä tai tämä on selkeä ennakkosuosikki. Minun mielestäni se kisa on tosi tasainen paperilla.

Suomesta kehissä ovat yhdistelmäkisasta vetäytynyt ja tälle 10 kilometrin mielimatkalleen juuri keskittynyt Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Jasmin Kähärä Matintalon ohella.

"En tiedä, muistavatko allekirjoittaneet"

Matintalolle itselleen kilpailu toimii myös karsintana perjantaista naisten viestiä ajatellen. Niskasen, Pärmäkosken ja Joensuun paikkoja nelikkoon pidetään aika lailla varmoina, kun taas yksi on vielä enemmän auki.

– Näen sen niin, että jos minä huomenna hiihdän hyvin omastakin mielestäni, olen varmasti siinä viestissä. Jos hiihdän huonosti, voi olla, että olen tai en ole siinä viestissä. Se on sitten tietenkin 50/50, mutta jos hiihdän huomenna huonosti, en halua viestissä hiihtääkään.

– Kyllä minä olen siinä sen verran monta kertaa hiihtänyt, ettei siinä ole kiva hiihtää, jos hiihto ei kulje. Se on kuitenkin neljän urheilijan joukkuesuoritus. Ei muiden suoritusta ole kiva pilata, sanotaan näin.

Toisaalta Matintalo lisää, että jos hän hiihtäisi huonosti ja hänet silti valittaisiin, varmasti hän silti viestin lähtisi vetämään.

– Voin kertoa, että Planicassa viime MM-kisoissa (2023) hiihdin vain sprintin ennen viestiä. En tiedä, muistavatko allekirjoittaneet, miten se meni, mutta erän viimeinen aika selkeästi olin.

– Ei ollut hirveän kiva lähteä viestiin sillä hiihdolla, mutta lähdin, koska valmennus näin halusi. Sanoin kyllä, että sieltä voi tulla ihan mitä vain taivaan ja maan väliltä, mutta hiihdin hyvin. Meni hyvin, tulin kuitenkin hyvin vaihtoon.

Matintalo hiihti perinteisellä avausosuuden vaihtoon kolmannella sijalla. Suomi taisteli kisassa mitalista ylärekisterin suorituksella loppuun saakka ja sijoittui lopulta neljänneksi.

Matintalo on viestin MM-pronssimitalisti Oberstdorfista 2021.