Tällä tavoin aktivistit ovat iskemässä miesten MM-kisaan – vakava viesti hiihtotähdille: "Pitäisi olla herätys"

Ympäristöaktivistien ryhmä Folk mot fossilmakta aikoo keskeyttää miesten 50 kilometrin MM-hiihtokilpailun Trondheimissa. MTV Urheilu selvitti, miten ja miksi aktivistit kokevat tämän kovan tavan tarpeelliseksi.

Miehet hiihtävät MM-kuninkuusmatkana pidetyn 50 kilometrin kilpailun ensi lauantaina. Matkanteko kuitenkin keskeytyy sikäli kuin Folk mot fossilmaktan (Kansa fossiilivaltaa vastaan) suunnitelma toteutuu.

Folk mot fossilmakta vaati etukäteen MM-kisoja sponsoroivien fossiilisten polttoaineiden yritysten mainonnan poistamista kisapaikoilta. Se vaati kisoissa myös näytettäväksi tiedotusvideota, jolla olisi valistettu tarpeesta luopua kivihiilestä, öljystä ja kaasusta. Kisajärjestäjät eivät vaatimuksiin suostuneet, ja näin aktivistit ovat toteuttamassa uhkauksensa 50 kilometrille.

Folk mot fossilmakta on viestittänyt fossiilisten polttoaineiden teollisuuden uhkaavan hiihdon tulevaisuutta sen kiihdyttäessä ilmastonmuutosta ja lyhentäessä talvia. Se on kritisoinut "hiihdon olleen pitkään areena, jossa suuret saastuttajat voivat esitellä itsensä hyvässä valossa logoilla/mainoksilla, joita on laduilla ja urheilijoilla".

MTV Urheilun maanantaina Trondheimissa tapaama Folk mot fossilmaktan viestintävastaava Frida Steinbakk kertoo aktivistien olevan todella huolissaan.

Steinbakk korostaa Equinorin kaltaisten jättiyhtiöiden tekevän paljon näkyvää sponsorointia, ja piirissä olevien on hänen mukaansa vaikea puhua fossiiliteollisuutta vastaan. Hän pitää sitä demokraattisena ongelmana maassa, jossa fossiiliteollisuus on Euroopan suurinta.

– Hiihtourheilua on käytetty Norjassa fossiiliteollisuuden viherpesuun monien vuosien ajan. Haluamme juuri nyt järjestäjien ottavan vastuun siitä, koska heidän päämääränään on saada aikaiseksi kestävimmät MM-kisat koskaan, mutta he eivät kohdista huomiota lainkaan siihen, millainen uhka fossiiliteollisuus on hiihtourheilulle ja yhteiskunnallemme, Steinbakk sanoo.

Ylämäkeen

Aktivistit ovat yrittäneet aiemmin keskeyttää maailmancupin osakilpailuja Norjassa ja iskeneet ladulle kesken kilpailun. Esimerkiksi Lillehammerissa joulukuussa 2022 ladulle säntäsi makaamaan Norjan öljypolitiikkaa vastustaneita mielenosoittajia, jotka levittivät lakanan ja suihkuttivat keltavihreää nestettä. Juuso Haaralan sauva jäi esimerkiksi yhden mielenosoittajan alle ja katkesi.

Sillä ei Steinbakkin mukaan juuri huomiota herätettäisi, että aktivistit olisivat syrjemmässä levittämässä lakanaansa.

– Valitsimme miesten 50 kilometrin kilpailun, koska se on tärkeä kisa.

Steinbakk avaa myös tarkemmin, miten aktivistit suunnittelevat kisan keskeyttävän.

– Aiomme istua rauhanomaisesti alas hiihtoladulle kisan aikana. Olemme hyvin tietoisia urheilijoiden turvallisuudesta, ja aiomme tehdä tämän ylämäkeen. Informoimme myös järjestäjiä ja poliisia, missä tämä tapahtuu.

Steinbakkilla ei ole antaa tarkkaa lukumäärää, kuinka paljon aktivisteja tähän tulisi osallistumaan. Yksi kysymys on, miten he aikovat tempauksessaan onnistua turvatoimia vastaan, kun järjestäjät ja poliisi tietävät heidän aikeestaan. Reagointi on Steinbakkin mukaan heidän harteillaan.

Kysymykseen, uskovatko aktivistit, että poliisi aikoisi sallia suunnitelman toteutumisen, Steinbakk vastaa, että "tulemme näkemään".

– Haluamme myös osoittaa, että sen sijaan, että he läpikävisivät vaatimuksiamme, he käyttävät nyt paljon resurssejaan saadakseen meidät pois ladulta sen sijaan, että he kuuntelisivat viestiämme.

"Laji uhattuna"

Viime viikolla käynnistyneet Trondheimin MM-kisat jatkuvat tämän viikon sunnuntaihin.All Over Press

MTV Urheilu haastatteli kilpailun keskeyttämissuunnitelmasta aiemmin useita suomalaishiihtäjiä. Turvallisuushuolen lisäksi esiin nousi juuri, että kyse on urheilijoille tärkeästä arvokilpailusta.

Steinbakk vastaa ymmärtävänsä täysin hiihtäjien turhautumisen kisan pilaamisesta. Hän vakuuttaa, että aktivistit yrittävät ottaa turvallisuuden vakavasti.

– Heille (hiihtäjille) on myös lähettää tärkeä viesti. Toivon todella, että he puhuisivat ongelmista, joita kohtaamme. Heidän lajinsa on uhattuna.

Lämpöasteet Trondheimissa ovat pyörineet useita asteita plussan puolella, ja vettä sataa vuodenaikaan nähden poikkeuksellisesti. Steinbakk viittaa myös tähän.

– Minusta Trondheimin sään pitäisi olla herätys heille. Jos he haluavat jatkaa hiihtämistä, heidän täytyy käyttää alustaansa kohdistaakseen huomion todelliseen ongelmaan, joka on fossiiliteollisuus. Sen ei pitäisi olla osa lajia. Sen pitäisi olla poissa.

Steinbakk nostaa maailmancupissa ja arvokisoissakin hiihtäneen ruotsalaisen Björn Sandströmin positiiviseksi esimerkiksi ilmaston puolesta puhumisesta. Hän toivoisi mukaan myös todella isoja nimiä.

– Hiihtäjien on todella yhdistyttävä. Ymmärrän, että voi olla haastavaa puhua ääneen, mutta jos kaikki urheilijat yhdistyvät ja kohdistavat huomion todellisiin ongelmiin, heillä voi olla todellista valtaa saada muutos aikaan. Tarvitsemme todella kaikki nyt mukaan.