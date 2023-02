Jari Isometsä viritti Pärmäkoskesta Matti Nykäsen kuuluisan sloganin – mitä seuraakaan? "Päivänselvää"

"Jokainen tsäänssi on mahdollisuus"

Pärmäkoski, jolla on parisprintistä MM-hopea vuodelta 2011 ja MM-hopea vuodelta 2013, on myös usein hiihtänyt matkan arvokisoissa.

Miten paljon rehkiminen verottaa?

– Onko hän sitten halunnut panostaa enemmän kisojen loppuun, jossa on hänen päämatkansa (30 kilometriä perinteisellä)? On aika luonnollista, että näin olisi. Onko jalka myös vähän kipeä eilisen kaatumisen jälkeen? Isometsä pohtii ja viittaa Niskasen raportoimaan ennen yhdistelmäkisaa tapahtuneeseen episodiin.

– Palautuminen oli eilisestä kisasta tiukempaa, ja nyt on vain yksi välipäivä ja sitten pitäisi hiihtää vapaan kymppi. On päivänselvää, että palautuminen on vielä vaikeampaa nyt. Toisaalta palautuminen on jännä juttu. Joskus palautuu paremmin kuin toisina kertoina, eikä siihen ole oikein mitään syytä.