Tunteikas kulissihetki: puoliso Johanna Matintalo yllätti Lauri Vuorisen

Puoliso Johanna Matintalo yllätti sprintin MM-pronssia hiihtäneen Lauri Vuorisen Trondheimissa.

Vapaan sprintin MM-pronssimitalisti Vuorinen käveli antamassa haastatteluja median alueella, kun Matintalo yllätti hänet täysin. Trondheimin MM-kisoissa myös kilpaileva hiihtäjäpuoliso juoksi takaa ja hyppäsi halaamaan Vuorista. Pariskunta syleili toisiaan tunteikkaasti.

– Se hyppäsi minun selkääni. En tiedä, mistä se oli tullut. Se oli hotellilta vissiin lähtenyt tulemaan, Vuorinen ihmetteli.

Johanna Matintalo pääsi yllättämään Lauri Vuorisen.Lehtikuva

"Kerrankin"

Suomen ensimmäisen miespuolinen henkilökohtaisen sprintin arvokisamitalisti sanoi kiittävänsä saavutuksestaan eniten valmentaja Ville Oksasta ja puolisoaan Matintaloa.

– Nyt minä olen saavuttanut jotain oikeasti isoa tämän urani aikana. On tässä kaikennäköistä tullut tehtyä, mutta arvokisoissa on varsinkin sapettanut, kun on ollut niin huonoa tuuria monesti, on ollut huonoa kuntoa ja sairastumisia. Nyt kerrankin onnistuin tulemaan hyvässä kunnossa kisoihin ja onnistuin itse kisassakin, Vuorinen koki.

Mitalisauma oli konkretisoitunut Vuoriselle suomalaisen välierässä, jonka voittoon hän hiihti.

– Huomasin, että porukka alkaa vähän hyytyä, kun on tosi raskaat olosuhteet. Tänään piti oikeasti jaksaa hiihtää. Tuntui, että oli poikkeuksellinen kisa kauden aikaisempiin kisoihin verrattuna: pehmeä alusta, hidas vesikeli ja kuitenkin suhteellisen pitkä rata. Piti vain painaa menemään.

Varsin viilipyttymäisen miehen mielessä liikkui seuraavanlaisia ajatuksia, kun hän finaalin maaliviivan pronssimitalistina ylitti:

– Kyllä siinä pikkaisen tunteita purkautui, mutta tuntui, että se tuli vähän erikoisella tavalla. Erot olivat niin valtavia. Ei ollut hirveä kiritaistelu viivalle asti. Monestihan se on sitä sprintissä. Tuli vähän helposti.

MM-kultaa voitti Norjan hiihtokuningas Johannes Kläbo ja hopeaa saavutti Italian Federico Pellegrino.