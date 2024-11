Tuore perussuomalainen Aittakumpu syytteli ex-puoluettaan – Keskustalta vastalausemyrsky: "Notkeentui selkäranka nopeasti!"

– Kyllähän tässä taas on käynyt niin, että jälleen kerran keskusta koittaa ripittää muita niistä virheistä, joita on itse tehnyt, sanoi Aittakumpu.

Aittakumpu jatkoi toteamalla, että on hyvä tunnustaa virheensä.

– Myönnän, että olin itsekin keskustalaisena luomassa tätä sote-uudistusta, ja kun uudistuksesta päätettiin, me myönsimme, että se ei ole valmis ja vaatii vielä korjauksia. Jos surkeuden syvyys on nyt yllättänytkin, niin on reilua ja rehtiä tunnustaa, että vikaan meni, sanoi Aittakumpu.