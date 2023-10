Paluu olympialajiksi yli 100 vuoden tauolta? Myös NFL-tähtiä tyrkyllä Los Angelesin kisoihin

Kilpailujen lajeista 28 on jo lyöty lukkoon, mutta muita lajipaikkoja on jäljellä vielä viisi. Los Angelesin kisojen järjestäjäorganisaatio (LA28) on ehdottanut Kansainväliselle olympiakomitealle (KOK) vapaavalintaisiksi lajeiksi krikettiä, baseballia ja softballia, lippupalloa, lacrossea ja squashia.