Suomen koronakoirat huomioitiin jälleen maailmalla! Saksa seuraa perässä – näin viruksen nuuskiminen käy saksalaishauvoilta

Saksalainen eläinlääkäriasema on kouluttanut koiria tunnistamaan hajuaistinsa avulla koronaviruksen ihmisen sylkinäytteestä peräti 94 prosentin tarkkuudella.

Ala-Saksin pääministeri Stephan Weil on kertonut olevansa vakuuttunut koulutus- ja tutkimustuloksista.

Suomen koronakoirat huomioitiin jälleen!

Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joka on laittanut nuuhkijakoirat jo töihin. Myös Arabiemiraattien Dubaissa on testattu koronakoiria lentokentillä.