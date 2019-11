Koko Suomen korkein puukerrostalo saatiin Joensuuhun – "Lighthouse" tarjoaa huojuvan kodin opiskelija-asukkailleen: voi heilua kovassa tuulessa useita senttejä

Lighthouse, majakka, on Joensuun uusi opiskelija-asuintalo.

Korkeus lähes 50 metriä



Mikään puu ei vanhan kansan väittämän mukaan kasva taivaaseen, mutta ainakin Joensuussa yritettiin. Joensuun Penttilän alueen uusi maamerkki Lighthouse on Suomen korkein puurakenteinen kerrostalo, joka kurottaa neljällätoista kerroksellaan melkein viidenkymmenen metrin korkeuteen.

– Itävallassa ja Kanadassa on jo pystyssä Lighthousea korkeammat puukerrostalot. Japanissa on menossa hanke, jossa puusta tullaan rakentamaan 350-metrinen pilvenpiirtäjä, Sallinen sanoo.

Rakennus huojuu tuulessa

Jo Lighthousen korkuisella talolla huojunta on kovassa tuulessa useiden senttien luokkaa, myrskytuulessa sivuttaissiirtymä on jopa kymmenen senttimetriä. Sallinen vakuuttaa, että ylimmänkään kerroksen asukas ei sitä todennäköisesti huomaa, sillä rakennuksen värähtelytaajuus on tarkasti huomioitu.